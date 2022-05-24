COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／全能戰士桑尼領軍　太陽射手群準備在季後賽大顯身手

▲臺中葳格太陽洋將桑尼。（台中太陽提供）
▲臺中葳格太陽洋將桑尼。（台中太陽提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-05-24 08:00:00

臺中葳格太陽本季拿到20勝10敗的戰績，為T1職籃聯盟元年唯二能拿到20勝的球隊。在主將桑尼(Sani Sakakin)全能球風的帶領下，有機會靠著強硬的身體對抗，以及猛烈的三分雨，來衝擊總冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為一支完全是剛成軍的隊伍，太陽在本季開打前，並不是特別被外界看好。然而總經理汪蔚傑和團隊找來許多可用之兵，而外籍總教練卡米諾斯(Iurgi Caminos)則很快將球員整合成一個團隊，並且用「Be Aggressive」的態度，在球場上打出侵略性的球風。

今年太陽場均可得到104.6分，在季後賽球隊中並不算多，不過他們場均能夠投進12.1記三分球，而且洋將桑尼的全能身手，也讓球隊在進攻端有更多戰術配合的可能。

桑尼本季場均可以拿到24.8分14.1籃板和5助攻，得分排聯盟第4，籃板排第5，助攻排名第7。助攻榜排行榜在他前面的球員，全部都是後衛，更顯得他以204公分的身高，在場上做到的事情有多麼特別，

季中加入的塔克，一改以往一球在手的球風，努力融入球隊之中，20.7分6.9籃板5.8助攻的數據也很亮眼，場均也還是可以投進3.2記三分球，讓太陽後場戰力再升級。

除了他之外，以第三類球員加入球隊的菲律賓裔澳洲球員何喬登，在季中也多次展現自己驚人的外線火力，曾寫下單場10顆三分球的聯盟紀錄，讓太陽在三分投射上更有保障。

本土球員方面，老將陳靖寰穩定領導能力，每一場穩定貢獻30分中的出場時間，攻防兩端皆能以身作則；而蘇奕晉也同樣在內線做好藍領工作，給予球隊更多調度空間。

而最讓人感到驚奇的，莫過於新生代後衛丁聖儒，場均10.8分3.7助攻3.6籃板的成績，以一名23歲的年輕球員來說，可說是相當不錯。若他能在季後賽也打出一樣的沉穩，那對於太陽繼續往前挺進，肯定會是一大助力。


NBA／差點重現美劇經典場景　Curry：幹嘛急著那時送飲料

PLG／依舊是聯盟門面！「野獸」林志傑蟬聯人氣王

NBA／太悲情！Doncic砍40分場次破紀錄　獨行俠卻吞4連敗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀