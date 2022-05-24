T1／全能戰士桑尼領軍　太陽射手群準備在季後賽大顯身手

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今年太陽場均可得到104.6分，在季後賽球隊中並不算多，不過他們場均能夠投進12.1記三分球，而且洋將桑尼的全能身手，也讓球隊在進攻端有更多戰術配合的可能。
桑尼本季場均可以拿到24.8分14.1籃板和5助攻，得分排聯盟第4，籃板排第5，助攻排名第7。助攻榜排行榜在他前面的球員，全部都是後衛，更顯得他以204公分的身高，在場上做到的事情有多麼特別，
季中加入的塔克，一改以往一球在手的球風，努力融入球隊之中，20.7分6.9籃板5.8助攻的數據也很亮眼，場均也還是可以投進3.2記三分球，讓太陽後場戰力再升級。
除了他之外，以第三類球員加入球隊的菲律賓裔澳洲球員何喬登，在季中也多次展現自己驚人的外線火力，曾寫下單場10顆三分球的聯盟紀錄，讓太陽在三分投射上更有保障。
本土球員方面，老將陳靖寰穩定領導能力，每一場穩定貢獻30分中的出場時間，攻防兩端皆能以身作則；而蘇奕晉也同樣在內線做好藍領工作，給予球隊更多調度空間。
而最讓人感到驚奇的，莫過於新生代後衛丁聖儒，場均10.8分3.7助攻3.6籃板的成績，以一名23歲的年輕球員來說，可說是相當不錯。若他能在季後賽也打出一樣的沉穩，那對於太陽繼續往前挺進，肯定會是一大助力。