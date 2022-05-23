鋒面慢慢動！今明雨勢「三階段」變大 強降雨時間曝光
由於目前滯留鋒面位於台灣北部海面，今晚到明天（5/23～5/24）一整天，各地降雨狀況會稍有不同，雨勢會分階段逐漸轉強。中央氣象局指出，今晚到明天上半天各地比較有一些降雨的空擋，不過由於鋒面前緣西南風帶來的雲系影響，今天下半天到入夜之後屏東地區及嘉義、高雄山區可能有局部大雨發生機率，而北部沿海地區也可能有些明顯雨勢。到了明天下半天起各地降雨會轉趨明顯，中部以北地區及各山區都可能有局部大雨發生機率；明晚開始白天鋒面將往南移動，北部沿海地區及中部山區雨勢會變得比較大，雨區並且一步步擴展到全台，週五（5/27）之前鋒面都會在台灣上空滯留，西半部及東北部地區容易有短延時強降雨出現，提醒民眾要隨時留意氣象局最新預報資料。
氣象局預報中心課長林秉煜指出，這波鋒面預計將持續影響到週五（5/27），明晚開始鋒面主要結構逐漸南移，不僅全台天氣都不穩定，整個西半部地區及東北部地區要留意有局部大雨發生機率，尤其鋒面帶上容易發展出中尺度對流系統，可能在短時間內帶來劇烈降雨，氣象局會密切關注，也請民眾外出記得攜帶雨具備用。
林秉煜，這波鋒面預計到了周末會逐漸北移，不過緊接而來的西南風影響，週末到下週一（5/27~5/30）西半部地區天氣還是很不穩定，尤其迎風面的中南部地區雨勢較為明顯，而東部地區雨勢稍緩，提醒民眾仍不可掉以輕心。至於氣溫方面，未來一週各地高溫約攝氏25到30度，中南部地區沒下雨的時候感覺會比較悶熱一些。