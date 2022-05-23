14重症兒「6併發腦炎」！醫分析4因素：家長別恐慌

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對此，邱南昌認為，台灣重症兒併發腦炎個案與歐美國家相比確實略高，但是否有不尋常之處，牽涉到各國追蹤系統是否完整，台灣的追蹤系統非常完整，「那國外來說，我就不敢完全這麼相信」。他提到，美國過去認為兒童病例數少，但經過抽血研究，發現4分之3的5歲以下幼兒體內皆有抗體，表示曾染疫過，但可能因為無明顯症狀被忽略，而這在台灣發生機率相對低，兒童若有狀況多會就醫檢查，「我們的比較接近事實狀況啦」。
「不是只有兒童，只要感染新冠肺炎，不管哪個年齡層，都有可能造成腦炎！」邱南昌分析，新冠肺炎導致腦部發炎機制有許多種，第一種是病毒直接進入腦部，不過目前台灣個案尚未證實真的有在腦部組織中發現病毒，除非個案來得及做病理採檢，不然也無法坐實，且至今個案少，都還沒有發現。
第二是感染病毒時，免疫系統會與病毒作戰，但若免疫系統過度反應，產生免疫風暴，傷害自身組織器官，就有可能引起腦炎，目前在部分重症個案病例中，也有懷疑部分個案可能與免疫系統過度反應有關；第三則可能是新冠肺炎傷害腦部血管內皮細胞，有病例出現腦部缺氧、缺血嚴重腫脹，只是這還只是學理推估，臨床尚無法證實。
邱南昌表示，第四是感染新冠肺炎時，雖症狀多為呼吸道感染，但病毒可能還是會傷害身體其他器官，例如有個案發現全身性大反應合併肝衰竭，肝臟若無法新陳代謝排除毒素，腦部也會受到影響，這些因素都有可能影響腦部發炎，他認為，現今病例數不多，還未觀察到一致性，也有可能出現合併現象，仍要持續觀察。
邱南昌指出，兒童感染新冠肺炎死亡比率與各年齡層相比算比較低，家長不必過於恐慌，但若孩童高燒不退、超過41度、出現抽筋都要特別注意，表示腦部可能受影響；另有退燒後精神仍不佳、嘴巴乾燥、唾液分泌少都應就診。邱也補充，兒童容易發生熱性痙攣，因為突發高燒導致抽筋，單純熱性痙攣癒後通常會沒事，不過兒童抽筋，家長未必能區分是熱性痙攣或是腦炎引起，建議兒童若有抽筋就要送醫。
至於兒童確診後是否會有新冠肺炎後遺症「長新冠」（Long COVID），邱南昌說明，後遺症可分為器官實質損傷，如肺部纖維化等問題，或是心理作用混雜夾雜心理因素常稱容易疲勞，現在國外研究仍莫衷一是，但他建議，若兒童感染新冠肺炎後，器官若無嚴重傷害，家長就不必過於緊張，不用不停詢問孩童，反倒容易讓兒童自認有留下後遺症。
馬偕兒童醫院榮譽主治醫師李宏昌接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提醒，發高燒至40度以上、活動力變不好、小孩有些奇怪動作如抽搐、一直昏睡、精神狀態恍惚、頭痛、吃東西嘔吐，都代表腦部可能有受到影響，建議家長立刻就醫。
李宏昌透露，以前腸病毒時多腦炎情況較多，大家都有一點警覺心，但這次因為已經很久沒有嚴重疾病發生，所以年輕醫師也未必會很了解，要請大家多加注意，也能讓醫療團隊有更多時間盡力救治，他也建議，若兒童已有緊急情況，甚至可以不用等急診快篩結果出爐，就先治療再說。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。