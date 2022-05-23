柬埔寨「色色草」夯爆！被狂摘險滅絕 官方懇求：別拔了
地球上生長著多個物種，模樣因其生物機能而有不同，有些顏色豔麗、有些模樣新奇，總能抓住人類的眼球。近期柬埔寨環境保護署發布一則資訊，該國特有的稀少熱帶食蟲植物「波哥豬籠草」，因為模樣狀似男性生殖器，吸引許多遊客前來朝聖、採摘，該行為引發熱烈討論，官方懇求：「拜託別再摘了！」
波哥豬籠草為柬埔寨特有之熱帶食蟲植物，主要獵物為螞蟻，多生長在柬埔寨南部的波哥山（Mount Bokor），據世界自然保護聯盟的標準，該植物被列為「潛在易危」。可近年來當地大規模開發，生長地被破壞外，當地人與遊客也大量湧進，而其狀似男性生殖器的外型，使得它們成為人類的採摘目標。
柬埔寨環境保護署（Ministry of Environment）11日於臉書發文，刊出四張女子採摘波哥豬籠草的照片，畫面只見她們人手兩枝，舉著植物開心拍照，這行為讓環保署相當頭痛，警告到：「她們的行為是錯誤的，請不要在這樣做。非常謝謝大家喜愛大自然，但請不要摘它，以免造成破壞」。
看似簡單的行為，卻可能造成一個物種的滅絕，眾人在開心拍照的同時，請盡量不要傷害到當地動植物。網友們回覆「這個地方有禁止採摘，但大家還是會摘」、「因為她們生活在一個社交媒體的時代，迷戀於Like&Share」、「你的樂趣正使自然破滅，請停止」、「這拍起來不好看啊！」。（編輯：李惠婷）