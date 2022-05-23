COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

教師資格考試將登場　3類人不得應考　

▲5月28日至6月4日快篩結果陽性未經PCR檢測、檢測結果未出爐者、確診未解除隔離者，不得參加111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試。（示意圖／取自pixabay）
▲5月28日至6月4日快篩結果陽性未經PCR檢測、檢測結果未出爐者、確診未解除隔離者，不得參加111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試。（示意圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-05-23 19:11:422022-05-23 19:15:32

111年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試將於6月4日登場，不過受到本土新冠肺炎疫情升溫影響，每間一般試場人數降載，5月28日至6月4日快篩結果陽性未經PCR檢測、檢測結果未出爐者、確診未解除隔離者，不得應試。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教師資格考試即將於6月4日進行，因應新冠肺炎疫情，教育部提醒，5月28日（含）至6月4日經快篩結果陽性未經PCR檢測、檢測結果未出爐者、確診未解除隔離者，皆不得應試，請考生考試當日勿前往應試，考試結束後將公告退費程序；居家隔離、居家檢疫、自主防疫、自主應變、自主健康管理或自我健康監測者，則可參加考試。

教育部表示，為維護考生權益、保護考生及試務人員健康為原則，每間一般試場人數由原本42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離，原4個考區8所考（分）區學校，調整為17個縣市設置考(分)區學校，計29校，也會提供試務人員、監試委員面罩或護目鏡，隔離試場另提供簡易隔離衣，各考場試務人員、監試委員、申請陪考獲同意的人員，都應完整接種3劑疫苗為原則。

教育部提到，每間隔離備用試場、隔離試場動線自考場入口至試場均獨立規劃，與一般考生區隔，並依不同類型分別安排到不同的隔離備用試場、隔離試場應試。此外，隔離備用試場、隔離試場考生不得提早交卷、節間休息及用餐均於隔離備用試場、隔離試場進行，由考場另派專人協助處理相關事宜，兼顧所有考生健康、安全及應考權益。

教育部也說，依「放寬新冠肺炎居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」之「非緊急就醫/採檢」辦理。考生除搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規劃或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。如由親友接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生者僅可有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同，駕駛須為「居家隔離」、「自主防疫」或「居家檢疫」考生同戶之同住者，另車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離；即考生坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。

教育部提醒，有關本次考試的重要規定及注意事項，教育部均會即時公告於教師資格考試官網，倘對於考試試務有任何意見或問題，也可透過考試試務行政單位意見信箱或洽詢試務行政單位國立臺北教育大學專線02-2732-3968。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

14重症兒「6併發腦炎」！醫分析4因素：家長別恐慌

校長遴選淪為「找出路協調會」　全教總赴監察院陳情

總統太忙！雙北發難被拋下　石崇良緩頰：我們聯繫很頻繁

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀