教師資格考試將登場　3類人不得應考　

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教育部表示，為維護考生權益、保護考生及試務人員健康為原則，每間一般試場人數由原本42人降載為36人，增加考生座位前後左右距離，原4個考區8所考（分）區學校，調整為17個縣市設置考(分)區學校，計29校，也會提供試務人員、監試委員面罩或護目鏡，隔離試場另提供簡易隔離衣，各考場試務人員、監試委員、申請陪考獲同意的人員，都應完整接種3劑疫苗為原則。
教育部提到，每間隔離備用試場、隔離試場動線自考場入口至試場均獨立規劃，與一般考生區隔，並依不同類型分別安排到不同的隔離備用試場、隔離試場應試。此外，隔離備用試場、隔離試場考生不得提早交卷、節間休息及用餐均於隔離備用試場、隔離試場進行，由考場另派專人協助處理相關事宜，兼顧所有考生健康、安全及應考權益。
教育部也說，依「放寬新冠肺炎居家照護、居家隔離、居家檢疫者之就醫」之「非緊急就醫/採檢」辦理。考生除搭乘防疫計程車外，得依各地方衛生局規劃或指示，以同住親友接送或自行前往等方式進行。如由親友接送，考量車廂內為密閉空間，車上非考生者僅可有駕駛1位，不可有其他非考生人員上車陪同，駕駛須為「居家隔離」、「自主防疫」或「居家檢疫」考生同戶之同住者，另車程中，車上人員均應全程佩戴口罩、維持一定距離；即考生坐於後座、不可飲食、維持手部衛生。
教育部提醒，有關本次考試的重要規定及注意事項，
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。