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蔡淑臻吐在朱軒洋嘴裡　《女外科》爆噁吻戲「是真愛」

▲蔡淑臻（左）、朱軒洋吻戲引起網友熱烈討論。（圖／公共電視提供）
▲蔡淑臻（左）、朱軒洋吻戲引起網友熱烈討論。（圖／公共電視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-05-23 19:17:312022-05-23 20:09:49

蔡淑臻、朱軒洋在公視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》上演姊弟戀，最新劇情進展到兩人變成「借貸」關係，蔡淑臻和「主人」朱軒洋在KTV吐後瘋狂熱吻，蔡淑臻和朱軒洋拍攝時兩人腎上腺素都飆高，既期待又害怕，一邊是想著「要吐了」，另一邊則想著「要吞了」，朱軒洋坦言：「我們好像在上演灌食秀。」蔡淑臻感覺自己的人生極限又往前跨進一大步，畫面中華麗的配樂搭配兩人動作的衝突感，榮登蔡淑臻最愛的一場戲：「我覺得實在是太浪漫了，怎麼會有一個男生願意這樣全盤地接收，這就是真愛。」

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▲朱軒洋起乩前滿臉漲紅、青筋爆發。（圖／公共電視提供）
▲朱軒洋起乩前滿臉漲紅、青筋爆發。（圖／公共電視提供）
朱軒洋最新集數更展現精湛演技，突然被池王爺上身的他，滿臉漲紅、青筋爆發，一舉一動讓網友頻頻大讚「很逼真的降乩」、「演得超像」，拍攝現場就站在朱軒洋對面的湯志偉更是被嚇得趕緊問劇組人員：「朱軒洋是真的有乩童背景嗎？怎麼會這麼真實！」湯志偉映後直播時也分享，朱軒洋從眼神到動作，各個細節都太像，他也開玩笑地說當場都想去「問事」了。

▲蔡淑臻（左起）、杜姸、風田在卡拉OK店唱歌舒壓。（圖／公共電視提供）
▲蔡淑臻（左起）、杜姸、風田在卡拉OK店唱歌舒壓。（圖／公共電視提供）
劇中沈重的醫療糾紛議題走入人心，蔡淑臻、杜姸和風田面對家屬的怒罵提告，甚至面臨病患離世的考驗，3人的真情流露引起超過80萬名觀眾的共鳴，一分鐘最高收視為1.96，落在3人在卡拉OK店高唱片頭曲《沒有人在乎你在乎的事》，他們隨著音樂舞動、唱歌發洩，雖然是歡樂場面卻讓網友看得莫名心疼而流淚。

戲裡把病患視為家人的風田，在面臨死亡時更是加倍悲傷，風田的哭戲也偷走許多觀眾的眼淚，他特別感謝導演的情緒帶領，從孤身到台灣發展，聊到他自己的阿公，情緒自然就來了，最後更哭到無法自拔。導演賴孟傑特別強調：「醫療糾紛不只出現在劇中，現實生活中大大小小的醫院都在發生。」曾有醫療顧問在拍攝現場時，包包中就有2張熱騰騰的法院傳票。


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