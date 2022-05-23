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疫情已是不幸中大幸？學者：台灣人口並沒有多死

疫情已是不幸中大幸？學者：台灣人口並沒有多死
疫情已是不幸中大幸？學者：台灣人口並沒有多死

健康醫療網

2022-05-23 19:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】針對進入台灣新冠人口感染高峰期，新冠死亡人數也有增加，臺北醫學大學公衛學院高志文副教授表示，此波疫情高峰來臨，住院人數高峰會落在確診高峰10天後，死亡高峰則落在確診高峰的20天之後，但，比起之前更兇猛的病毒株，Omicron多為輕症，且與全世界其他國家最大的不同是，台灣是在疫苗覆蓋率高且持續增加情況下，且Omicron人口開始大量感染，未來數周中重症與死亡都將遠較全球各國之前的幾波為低，這是不幸中的大幸。

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台灣「因疫情死亡的定義」與他國不同　不可相提並論

此外，與中國剛好相反，台灣對COVID-19 死亡定義相當全面，中國不少COVID感染死者，不算在COVID死亡數，而是死於所謂基礎病因（如癌症與慢性病等），台灣則是所有死亡加上篩檢陽性就算新冠死亡數。

高志文提到，台灣近年來每個月約有16,000-18,000死亡人數，當COVID-19 處於人口傳染高峰時，例如一個月內有2-5%的人口受感染，當月的死亡者中，就會有320-900位死亡者，同時也被COVID-19感染（與全人口受感染率一樣，但其實可能更高 因為醫院與瀕死者較弱的免疫力等因素），這就未必是染COVID-19而死（died due to COVID）是死前感染（died with COVID）亦即COVID-19 並非這些死亡者的主要死因，（可能加速原有病情到生命終點，但並非致命因素）。

從疫情指揮中心公布的死亡案例來看，不少死者的確是高齡與罹患各種嚴重慢性病疾病者。所以大家應該關注總體過度死亡（excess death）即大疫情期間跟歷史人口死亡趨勢相比，各國在疫情期間多死多少人。

高志文：台灣付出的代價，依然是全球最低

事實上，經濟學人雜誌有做此分析，多數國家疫情期間過度死亡數，都遠高於COVID確診死亡數，（含通報不完整與間接死亡，如上海封城，糖尿病人拿不到藥物致死）。經濟學人在此波疫情前估算全球各國過度死亡數，台灣不僅沒有人口多死現象，甚至因公衛防疫介入政策，可能減少不少其他傳染病（如肺炎）的死亡數，兩年疫情期間，台灣竟然少死了約三千多人，與紐西蘭與澳洲並列防疫表現最佳國家。

台灣上個月（四月）台灣死亡數14,655 人，是今年前四個月來最低，也未超過歷史趨勢（因台灣人口老化速度世界最快，需調整年齡）。高志文在全球頂尖刊物，內科醫學誌Annals of Internal Medicine（IF 26）發表的研究，說明台灣在疫情第一年，死亡數反而低於歷史趨勢的卓越成就，https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-7788.

總之，目前台灣人口健康都在歷史趨勢內，五月真正疫情高峰可繼續觀察，但高志文認為，台灣選擇此時機與病毒共存，進一步提高了民眾疫苗施打率，放棄極端、高昂社會經濟成本卻無效的zero covid圍堵政策，可能是全球最佳時機，付出的代價依然是全球最低的國家。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53837

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