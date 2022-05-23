羅志祥再現空幹舞！不怕陳沂開酸　自豪：是男人就要多練

那個搞笑又愛跳的羅志祥回來了！因周揚青情變事件被爆料多人運動，沉潛2年的亞洲舞王，預告7月重登台北小巨蛋，往日愛拍影片展現模仿天分的他，繼上次在家開麥熱唱3小時後，今（23）日在社群平台釋出一支影片，和兩位舞者好友在高爾夫球場仿效外國人搞笑短片，重現招牌動作「空幹舞」，展現過人腰力，讓粉絲們全笑翻。





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▲羅志祥（右）認為空幹舞只是一種舞步，要讓大家開心而已。（圖／翻攝羅志祥FB）

▲羅志祥（左）強調跳舞都有戴口罩。（圖／翻攝羅志祥FB）

這個特殊舞步是小豬自豪的舞技，卻也為他帶來困擾，曾被網紅陳沂狠酸「亞洲空幹王」，經紀公司氣到一度告上法院，卻因為這個封號並非陳沂首創，法官也認為並無貶損之意，判定不構成損害名譽的罪名，也讓小豬成為「被法院認證的亞洲空幹王」，成為網友們的笑柄。





既然選擇重返舞台，小豬顯然沒在怕，發布影片說「之前看到老外的影片就ㄧ直很想拍，但找不到機會，今天終於拍到了，哈哈哈，今天打球開心！」被好友郁方狠虧「真的很欠揍耶」，他強調大家開心就好，有酸民譏諷「這個動作不雅」、「自己目前是什麼狀況，還做這種動作，好笑」，小豬理直氣壯地說「為什麼不行做，怎麼了嗎？我們自己拍的開心，犯法？得罪誰？」有人擔心他剛回歸，此舉恐會挨罵，小豬也強調「這要罵什麼呀？防疫做好、口罩戴好，對吧！」





▲面對網友嘲諷，羅志祥說「是男人就要多練」。（圖／翻攝羅志祥FB）

▲羅志祥認為跳舞開心為主，不需要特殊眼光。（圖／翻攝羅志祥FB）

小豬認為拍影片的初衷，就是覺得好笑，想要模仿跳一段讓大家開心，對於粉絲的擔憂，他頗有自信的說「要看大家是用什麼眼光看囉，這就是舞蹈的一種呀，哈哈哈！」還笑著留言「是男人就要多練，厲害了吧！」表示不會因為網友負面評論生氣，顯然經過這2年低潮重出江湖，心理建設非常牢固。



