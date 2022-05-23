台中早餐店老闆娘確診還營業！衛生局稽查當場「抓包」
台中市北區一家經營60年的人氣早餐店，日前遭人檢舉指出，老闆娘確診後才隔2天，竟然又回到店內賣早餐，對此，台中市衛生局今天（23日）上午前往稽查，果然發現應居家照護的老闆娘在店內，另外早餐店也存在諸多不符衛生規範的項目，後續將待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，依違反傳染病防治法規定，裁處20萬元以上200萬元以下罰金。
據了解，劉姓女老闆在本月21日確診，本該依規定居家隔離，但卻擅自離開居格駐所，衛生局指出，此舉已違反傳染病防治法，待劉姓老闆娘居家隔離期滿後，會再請她陳述意見並裁處。
另外，早餐店雖可以繼續營業，但經稽查發現多項不符合「食品良好衛生規範準則」的項目，包括包含儲藏區及煎檯開關與煎台地面不潔、冰箱內部及表面不潔，且部分食材未覆蓋等等，衛生局已責令該店限期改善完成，屆時複查仍不合格的話，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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