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肯德基推莓果奶酥撻是「類蛋撻」？達人：真正賣的是經典

▲肯德基推出全新的產品線「K-Dessert頂級甜選」，正式宣告進攻甜點市場，而該產品線的首款產品就是「莓果奶酥撻」，最經典的原味蛋撻則會繼續供應。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.23）
▲肯德基推出全新的產品線「K-Dessert頂級甜選」，正式宣告進攻甜點市場，而該產品線的首款產品就是「莓果奶酥撻」，最經典的原味蛋撻則會繼續供應。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.05.23）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-23 20:50:23

肯德基5月18日於官方FB上PO出：「肯德基宣布正式與『蛋撻』劃分界線？」緊接著下一句「這次不賣蛋撻了」，讓蛋撻迷們嚇壞了，深怕以後可能以後吃不到蛋撻了！也讓這段時間蛋撻銷量大增。肯德基官方今(23)日下午也正式揭曉謎底，在品牌說明會上宣告推出全新的產品線-「K-Dessert頂級甜選」，該產品線的首款產品就是「莓果奶酥撻」。究竟這次操作畫的是哪一條界線？官方解釋，新產品是一款外型相似但內餡沒有蛋的莓果奶酥撻，用料到口感都不同於蛋撻的全新甜點線，而經典原味蛋撻依舊會提供。而美食達人沈軒毅認為，肯德基即便推出了全新口味，但此一操作或許反而推動原味蛋撻買氣，畢竟經典口味還是最受大眾給接受。

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▲肯德基 「莓果奶酥撻。(圖/葉政勳攝影)
▲肯德基莓果奶酥撻，採用經典蛋塔撻皮，但內餡改為奶酥和莓果，號稱為全新的口味。(圖/葉政勳攝影)
答案公布後，FB上瞬間湧入千則留言，「結果好普通 可惜了前一波流量密碼」、「類蛋撻？」、「爆點好像不夠爆」、「不得不說這次廣告可能是有史以來最成功的一次」。同時更多網友反應，「什麼線都沒差，留著原味蛋撻就好！」、「感覺到最後還是原味蛋撻最經典」、「不用推出新品啦！原味的就很可以了」、「還好蛋塔還在，沒有蛋塔就不是KFC了」，也有人順勢許願，「還我玉米濃湯！」、「玉米濃湯改回來就萬幸了，先不要研發新產品好嗎？」、「比司吉復活會比較吸引人」。

▲肯德基莓果奶酥撻。(圖／翻攝KFC FB)
▲23日肯德基公布答案後，FB上瞬間湧入千則留言，有人問說這是「類蛋撻？」。(圖／翻攝KFC FB)
《NOWnews今日新聞》實際詢問資深美食達人沈軒毅關於莓果奶酥撻的看法，他表示：「以蛋撻的定義來說的確要有「蛋」才可以稱之為蛋撻，這次『莓果奶酥撻』從資料上來看，雖為相同的葡式撻皮，但餡料上沒有用到蛋，改為奶酥和莓果，以產品命名上來說是完全沒有問題。」沈軒毅也點出關鍵，他認為即便推出了莓果奶酥撻全新口味，但此一操作或許反而推動原味蛋撻買氣，畢竟經典口味還是最受大眾給接受的。

▲一名網友在PTT發文詢問「肯德基蛋塔哪個口味最好吃」，貼文一出，網友們直指「原味」，再揭1銷魂吃法。（示意圖／取自unsplash）
▲美食達人沈軒毅認為即便推出了全新口味，但此一操作或許反而推動原味蛋撻買氣，畢竟經典口味還是最受大眾給接受。（示意圖／取自unsplash）

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