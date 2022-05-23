影／被誣指感染源　立委邱志偉嗆高嘉瑜「出賣政治道德」

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不過高嘉瑜隨後又表示，她是開玩笑的，對於誤會邱志偉深感抱歉，也可能是她傳染給邱志偉。她當時的回應比較輕鬆，但不是真的要譴責邱志偉，疫情下大家都要做好自我防護，也不要互相指責。
邱志偉則說，當前疫情嚴峻，全民都要嚴峻面對，特別是立法委員。高嘉瑜指控他因為服務處助理染疫，才轉染給她，他服務處助理是5月3日確診，5月13日就復原、解離回到工作崗位，哪裡來助理轉染給他再傳染給高嘉瑜，根本胡說八道。
另外高嘉瑜指控邱志偉在議場脫口罩喝咖啡，邱志偉表示，請問高嘉瑜喝咖啡是戴口罩喝嗎？在議場所有立委都在喝咖啡，他也是靜靜在位子上喝咖啡，也未與高嘉瑜聊天，是高主動找他聊天，在場立委可以證明。
邱志偉說，高嘉瑜跟外界譴責他因為脫口罩喝咖啡才傳染給她，希望高嘉瑜要對外界、全國民眾公開澄清，否則作為政治工作者，他覺得是無良、無知。
面對邱志偉的回嗆，高嘉瑜說，她在回應影片裡面跟邱志偉有用「譴責」、「要求負責」等等，讓大家認為邱志偉是「兇手」，她對邱志偉深感抱歉。雖然她是開玩笑，但可能在媒體報導之下，讓大家認為是導致她確診的元兇，但這不是她的本意。
高嘉瑜指出，雖然不是她的本意，不過在疫情之下，大家還是不要互相指控、找兇手，也不應該開玩笑，她再次跟邱志偉道歉。
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