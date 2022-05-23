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影／被誣指感染源　立委邱志偉嗆高嘉瑜「出賣政治道德」

▲立委邱志偉回嗆高嘉瑜，嚴厲譴責為了個人聲量不惜出賣自己靈魂跟政治道德。（圖／邱志偉辦公室提供）
▲立委邱志偉回嗆高嘉瑜，嚴厲譴責為了個人聲量不惜出賣自己靈魂跟政治道德。（圖／邱志偉辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-23 20:02:112022-05-23 22:11:51

立委高嘉瑜今（23）日接到PCR陽性的確診通知後，跟外接宣稱是被議場坐在她旁邊的立委邱志偉「脫口罩喝咖啡」而傳染。邱志偉今晚則回嗆，他嚴厲譴責高嘉瑜，為了個人聲量不惜出賣自己靈魂跟政治道德。

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高嘉瑜今下午指出，兇手看起來是議場內坐在她旁邊的邱志偉，邱志偉的服務處助理確診、邱也確診，邱志偉在議場內脫口罩喝咖啡，導致她深受其害，如果要說讓她染疫的人，應該是邱志偉。

不過高嘉瑜隨後又表示，她是開玩笑的，對於誤會邱志偉深感抱歉，也可能是她傳染給邱志偉。她當時的回應比較輕鬆，但不是真的要譴責邱志偉，疫情下大家都要做好自我防護，也不要互相指責。

邱志偉則說，當前疫情嚴峻，全民都要嚴峻面對，特別是立法委員。高嘉瑜指控他因為服務處助理染疫，才轉染給她，他服務處助理是5月3日確診，5月13日就復原、解離回到工作崗位，哪裡來助理轉染給他再傳染給高嘉瑜，根本胡說八道。

另外高嘉瑜指控邱志偉在議場脫口罩喝咖啡，邱志偉表示，請問高嘉瑜喝咖啡是戴口罩喝嗎？在議場所有立委都在喝咖啡，他也是靜靜在位子上喝咖啡，也未與高嘉瑜聊天，是高主動找他聊天，在場立委可以證明。

邱志偉說，高嘉瑜跟外界譴責他因為脫口罩喝咖啡才傳染給她，希望高嘉瑜要對外界、全國民眾公開澄清，否則作為政治工作者，他覺得是無良、無知。

面對邱志偉的回嗆，高嘉瑜說，她在回應影片裡面跟邱志偉有用「譴責」、「要求負責」等等，讓大家認為邱志偉是「兇手」，她對邱志偉深感抱歉。雖然她是開玩笑，但可能在媒體報導之下，讓大家認為是導致她確診的元兇，但這不是她的本意。

高嘉瑜指出，雖然不是她的本意，不過在疫情之下，大家還是不要互相指控、找兇手，也不應該開玩笑，她再次跟邱志偉道歉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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