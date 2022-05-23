竹縣4座特色公園動工！縣長楊文科：實現宜居城市願景

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楊文科指出，規劃的竹縣22座特色公園，第一波七座公園施工中，預計今年6月陸續完工啟用，包含今動工的四座公園在內的第二波十二座公園，預計今年底至明年初完工，最後一波的三座公園將配合地下停車場工程一併規劃，辦理細部設計相關事宜。
新竹縣產發處長陳偉志指出，本次四座公園總面積約1萬9千平方公尺，為了展現及融合本地人文景觀風貌，本次改造保有原本的林蔭綠意，改造面積2千860平方公尺，分別構思「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」的主題，設置包含大王花造型遊戲組、蝸牛主題遊具、小猴鞦韆與攀爬繩、五色鳥造型爬網等遊戲組，提供具有鄰里型、多元型、挑戰型之遊憩設施，將改善竹北市公園休閒遊憩設施、優化居住環境，帶給在地居民更優質的生活品質。
長期關心特色公園議題的新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青表示，本次動工的兒22、兒24公25及公兒26公園，分別鄰近竹北鹿場里與北興里，長期以來這2個里周邊缺乏一個提供老人休憩與孩子玩樂的公園，因此這次縣府的將公園改造成特色公園，都讓鄉親都十分期待，今年年底完工後，可以在竹北享受到好玩的公園。
另外，歡迎民眾們追蹤「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁，公園團隊將持續分享工程最新進度與其餘公園相關規劃設計圖面。
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