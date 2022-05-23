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竹縣4座特色公園動工！縣長楊文科：實現宜居城市願景

▲新竹縣4座特色公園動工！縣長楊文科（右2）：實現宜居城市願景。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣4座特色公園動工！縣長楊文科（右2）：實現宜居城市願景。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-05-23 20:07:42

新竹縣長楊文科推動「3年投入2億元，打造新竹縣22座特色公園」，計畫如火如荼展開，第一波七座公園，即將在今年年中陸續完工，第二波竹北兒22、兒24、公25及公兒26以繪本為主題，串聯四座公園，今(23)日舉行開工典禮，由新竹縣長楊文科率領產發處等局處及設計監造、施工團隊與竹北議員、村里長，共同祈福工程如期如質完工，讓未來竹縣公園不再是制式化的罐頭遊具，孩子可以玩到更多挑戰、趣味性的設施!

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楊文科表示，新竹縣人口不斷成長，更打敗六都，榮登2021國人最想移居城市，為打造宜居城市願景，他積極提升竹縣生活機能設施品質，推動3年2億元的特色公園計畫，擇定竹北、芎林等22處既有公園進行改造及規劃設計，本次動工的竹北4座公園以「小竹繪本」主題串聯，每個公園遊戲場，各自具有竹縣在地特色的童趣造型設施，讓各年齡層的鄉親到公園，如翻閱不同的故事繪本，從中得到不同的感官體驗。

楊文科指出，規劃的竹縣22座特色公園，第一波七座公園施工中，預計今年6月陸續完工啟用，包含今動工的四座公園在內的第二波十二座公園，預計今年底至明年初完工，最後一波的三座公園將配合地下停車場工程一併規劃，辦理細部設計相關事宜。

新竹縣產發處長陳偉志指出，本次四座公園總面積約1萬9千平方公尺，為了展現及融合本地人文景觀風貌，本次改造保有原本的林蔭綠意，改造面積2千860平方公尺，分別構思「大王花」、「小蝸牛之家」、「小猴森林」及「五色鳥樂園」的主題，設置包含大王花造型遊戲組、蝸牛主題遊具、小猴鞦韆與攀爬繩、五色鳥造型爬網等遊戲組，提供具有鄰里型、多元型、挑戰型之遊憩設施，將改善竹北市公園休閒遊憩設施、優化居住環境，帶給在地居民更優質的生活品質。

長期關心特色公園議題的新竹縣友善兒童促進會理事長楊怡青表示，本次動工的兒22、兒24公25及公兒26公園，分別鄰近竹北鹿場里與北興里，長期以來這2個里周邊缺乏一個提供老人休憩與孩子玩樂的公園，因此這次縣府的將公園改造成特色公園，都讓鄉親都十分期待，今年年底完工後，可以在竹北享受到好玩的公園。

另外，歡迎民眾們追蹤「五色鳥飛閱公園」粉絲專頁，公園團隊將持續分享工程最新進度與其餘公園相關規劃設計圖面。
https://www.facebook.com/hsinchucountypark

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