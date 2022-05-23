梅雨讓你「香港腳」復發了嗎？醫師：康復後繼續擦藥1～2週

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洪崧壬透露，民眾來醫院做健康檢查時，也會替他們去看全身的皮膚問題，他常規去會檢查下他們的腳底、指縫、指甲，如果有看到異常就會提醒他可能要去治療，但很多病人若沒有症狀就不想治療，直至有症狀才會去看診。
針對香港腳是基因的關係，還是後天清潔的問題？洪崧壬表示，每一個人的皮膚角質、免疫系統可能都會有關係，但現階段沒辦法去做預測。不過，家庭中有人罹患香港腳，就比較容易感染，像是先生有太太就很容易罹患，可能在共同的浴室、共用拖鞋都有可能感染。
治療香港腳要有耐心！醫師：持續擦藥不能中斷
洪崧壬指出，香港腳以單側為主比較容易生長在皮膚皺摺、紋路的地方，有些則是會起水泡。治療香港腳必須認真擦藥，大部分人都是癢了才擦、想到才擦，建議患者要有耐心，每天要擦至少要一個月起跳，而且擦的範圍要夠大，時間要夠久，只要看到皮膚有脫皮、異常、白白糜爛的地方並往外多擦1至2公分，最終要看到正常、健康的皮膚長出來。
洪崧壬也強調，擦到完全好、皮膚都恢復正常後，可以再多擦1至2個禮拜，並換新的襪子、鞋墊來避免復發。
此外，洪崧壬建議，藥膏薄薄地擦即可，切勿以為擦越厚越好，若有些患者是慢性角化型的就很難治療，若治療效果不好，可能就要用到口服抗黴菌藥物。
最怕合併細菌感染 糖尿病、末梢血液循環不好患者儘速就醫！
香港腳對大部分都是水泡、發炎、傷口，洪崧壬表示，最怕合併細菌感染，特別是有一些免疫系統比較不好的病人，像是糖尿病、末梢血液循環比較不好的就更容易會引發很多的併發症等比較嚴重的症狀。
至於傳染風險，洪崧壬說明，通常都是腳踩在腳底，皮屑才容易脫落，環境上主要是浴室或是潮濕的地板比較容易傳染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53857
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