許瑋甯被壁咚「唇離5公分」 小12歲陳昊森狂冒尷尬聲音
許瑋甯、陳昊森在愛奇藝《第9節課》上演師生戀，今（23日）釋出前導預告，陳昊森著學生制服壁咚老師許瑋甯，兩人只差5公分就親到的動作引人遐想。陳昊森回想實際上的壁咚戲碼笑說：「我只記得我壁咚的時候肚子一直叫，超尷尬的，因為超級近，然後又很安靜，明明就在挑逗她，卻在很靠近的時候發出『咕嚕咕嚕』的聲音。」
對於這次演出禁忌師生戀，許瑋甯表示：「跟著劇情可以讓大家一起體驗有點危險又有點心酸的禁忌感，也可以讓我們去思考愛情本身是沒有對跟錯的，但也同時可以看到，有時候感情不是只有相愛這麼簡單。」對於演出師生戀的對手陳昊森，許瑋甯笑說：「我對他的第一印象是就是一個大男孩、也很率真，很孩子氣的感覺，相處之後也覺得第一印象滿準的，這算保有赤子之心嗎？可能因為他現在還是赤子吧，然後很容易緊張，有很多逗樂現場所有人的幼稚小招數，也感受得到他很純真的那一面，很像劇裡一翔的個性，簡單、善良的小屁孩？」
陳昊森認為在劇中的學霸高中生會愛上老師，是有一定的原因，他笑說：「第一眼當然就是被老師的美震懾到，但後面會產生感情是因為這個老師給他很多沒有想過、沒有看過的想法，比方說他會被老師一句『是動不了你還是動不了你媽？』這種有點嗆辣又直白的話嚇到，一開始會反抗，畢竟從小都沒人敢反對他，直到這個老師出現，不但敢嗆他還敢挑釁他，他就有一種『妳成功引起我注意囉』的那種感覺。」陳昊森也表達很感謝許瑋甯在片場的對戲，時常給他很多啟發和丟接球，讓他演得很過癮，他說：「可以跟瑋甯姐對到戲真的是很幸運也很幸福，就像一翔碰到孟筠老師一樣。」