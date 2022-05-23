旅台20年「林志玲是關鍵」 男星拍《華燈初上》爆紅
加賀美智久（Tomo桑）花了1個多月時間構思、撰寫食譜和拍攝新書《留在Tomo桑心底的日本味》，一口氣呈現他想念家鄉的60道料理，雖然在台灣定居將近20年，Tomo桑知名度已經家喻戶曉，但他在新書中還是如新人般謙虛，寫了一份「自傳」向大家介紹他從模特兒到「中村先生」的心路歷程，1999年第一次來台灣工作，陸續拍了梁靜茹、S.H.E等歌手MV，並和林志玲一起主持介紹日本的節目，建立更高的知名度，也讓他愛上台灣、下定決心搬來台灣。
演出《華燈初上》「中村正男」一角大受歡迎，對Tomo桑來說始料未及，因為他拿到劇本時，覺得自己的角色並沒有在殺人追兇的推理主線裡，「前兩季播了之後，好多人對這個角色有反應，開始叫我中村先生，真的有一點嚇到，沒想到大家這麼喜歡中村先生，現在這個名字比自己的Tomo桑更多人知道。」
Tomo桑花了1個多月寫食譜，他說：「台灣的居酒屋，大部分是朋友聚餐、喝酒為目的；日本的居酒屋類型很多，有大型連鎖，也有讓上班族一個人，下班後簡單吃的東西再回家，不一定是很複雜的菜色。」像是玉子燒、秋葵肉捲、明太子山藥沙拉，跟著Tomo桑的新書步驟，都能輕鬆在家完成。
至於條通菜跟酒家料理，像是關東煮、簡單的個人鍋物或飯糰，也會在書中呈現。Tomo桑說：「其實我有去過條通的小型卡拉OK，發現他們很少自己煮，比較常從附近的餐廳叫外賣，跟阿季一樣。」Tomo桑在演藝圈人緣相當好，《留在Tomo桑心底的日本味》有吳建恆、林志玲、林可彤、陳嘉樺（Ella）、陳勢安、舒淇、楊謹華、謝瓊煖推薦。