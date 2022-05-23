名家論壇》單厚之／桃園一著錯，朱立倫滿盤皆是空

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記者會中，張善政先強調自己並沒有參選前面的佈局，之所以要道歉，是因為自己考慮太久才決定，所以造成了困擾。朱立倫則重申張善政是最好的人選，提名張善政讓民進黨「陣腳大亂」；自己要對協調溝通做得不好致歉，也願意扛下所有紛擾，會用最大的誠意溝通，希望大家一起團結努力。
張善政跟朱立倫的說法不僅避重就輕，也完全忽略了問題的本質，以致於這些致歉、示弱，都不會有太好的效果。朱立倫徵召張善政，藍軍內部譁然，不僅地方公職反應激烈，支持者更是炸了鍋，被媒體形容成是「換柱2.0」。
這兩次的情況雖有不同，但本質上都是朱立倫領導的黨中央，突襲了藍軍支持者、傷害支持者的情感、帶頭破壞了藍軍的團結；如今又反過頭來呼籲藍軍要團結，自然就沒有合理性跟正當性，也就很難取得支持者的諒解。
朱立倫在同樣一個處境上跌倒了兩次，兩次都高估了自己的政治能量，低估了不同意見群眾的數量、甚至刻意忽略他們的情感需求，才導致今天進退維谷的處境。從今天的記者會看來，朱立倫仍然認為自己可以化解地方政客的不滿，至少獲得表面上的諒解，但仍然沒有考慮（或無力考慮）支持者的情感。
從政治現實上來看，朱立倫或許是對的。羅智強從頭到尾都在消費朱立倫，以和朱立倫對做來抬高自己的身價，更多的著眼於2024的立委選舉，所以很可能會擺出豁然大度的姿態，表態支持張善政。桃園的議長邱奕勝和議員們，也有自己的選舉要顧，犯不著整天跟張善政過不去，上演「大和解」的戲碼，或許真是遲早的事情。
但2016年「換柱」血淋淋的例子擺在那裡，即便黨內上層結構和公職都能理解，最終藍軍支持者的票就是投不出來。近來連一些泛藍的意見領袖，稍微表達挺張善政的意思，都遭到藍軍支持者出征，又有哪個議員或立委真的甘冒大不韙、不惜得罪支持者，也要站到張善政或朱立倫身邊？
朱立倫和張善政要想團結國民黨，根本上必須要證明這個決定是明智、合理的，而非破壞團結、傷害支持者的情感，可能的手段不外乎：地方力挺、展現人氣或是一個非常好看的民調。
現階段要地方力挺展現團結力挺張善政已不可能，要辦場萬人造勢展現能量也有難度，唯一可行的就是一份有公信力的民調，證明張善政確實是「最強戰將」。但以今天國民黨草草結束記者會，甚至不敢讓媒體多問兩句來看，顯然國民黨也拿不出這樣的東西。
所謂「一著錯，滿盤俱是空」，朱立倫在桃園市長提名的錯誤，已經影響國民黨今年底整體的佈局。原本傳出內定徵召參選高雄市長的立委柯志恩，今天挑明了說「桃園的例子已經擺在眼前」，要黨中央繼續勸進李四川。連桃園這樣的優勢選區都能搞得一團亂，未來藍軍在劣勢選區必然更難找到選將。
而始作俑者的朱立倫，雖然口中不斷高喊團結、勝選，卻把自己變成破壞團結的元兇、藍軍支持者的公敵。未來所有藍軍的縣市長、議員候選人，都難免要思考自己跟朱立倫的距離，甚至避免和朱立倫同框的畫面，以免被支持者遷怒。今年底這一役，朱立倫註定沒有功勞、也沒有苦勞，只有藍軍支持者無盡的疲勞與不耐。
●作者：單厚之／資深媒體人
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