拜登稱美軍保台　松田康博：加強戰略模糊有效性

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拜登則說：「支持維持台灣海峽的和平穩定，期待促進在東海及南海的航行自由。」
在問答時，多名記者問及台灣議題。美方的記者問：「美國對烏克蘭並無軍事介入承諾，若台灣發生同樣的狀況，美國是否會軍事介入？」拜登答說：「是的。」他還說：「這就是我們做過的承諾。」
對此，松田康博對中央社表示，這已是拜登第3次這麼說，他認為拜登有可能是「故意說錯話」，因為美國的政策並沒改變，白宮方面後來也立刻試圖澄清拜登所言傳達出的意涵，美日聯合聲明也明載美日兩國對台灣的基本立場沒改變。
松田認為，美國對台灣政策框架本身沒改變，所以他認為拜登有可能是「故意說錯話」，以加強「戰略模糊」的有效性。
「拜登為何要故意說錯話？」松田指出，去年10月的一份民調顯示，台灣內部相信台灣受到攻擊時美軍會介入的台灣民眾占65%，但烏克蘭戰爭初期，拜登說美國不派兵介入，台灣內部以為原來美國不跟有核武的國家打仗、也不救非同盟國，中國是核武國家，台灣不是美國的同盟國，台灣內部對美國的信任度大減。3月份的同樣民調結果降為34.5%。
烏克蘭戰爭剛爆發時，美國政府派遣一系列的訪問團訪台，有政府委託派遣的，也有在野人士、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪台、美國國會議員組團訪台，就是為了替台灣加油打氣。
松田說：「這次也是一樣，很多人以為美國安全上的承諾靠不住，而拜登就不斷有意的說錯話，以這樣來加強美國的戰略模糊政策。」
松田強調，戰略模糊不只是單純的模糊。單純的模糊只是「我不告訴你我是否介入」，但是戰略模糊的最主要目的是讓中國相信美國會介入，雖然不明講，但讓中國相信美國會介入，這是戰略模糊最重要的地方。所以美國平常的言論、態度以及行為一定要讓中國相信它會介入。如果信任度下降了，就要補強。
同時，戰略模糊就是讓台灣相信美國有可能不介入，所以台灣方面不能挑釁中國大陸。如果台灣挑釁的話，美國很容易被拖下水。讓台灣相信美國基本上是有可能不介入的話，台灣就要加強自己的國防能力，也絕對不能挑釁中國。
有日媒或專家分析認為拜登此言代表著美國可能從戰略模糊漸漸朝「戰略清晰」的方向走。
對此，松田說：「美國的政策本身不可能改變，美國要拿什麼來戰略清晰？跟台灣簽共同防衛條約嗎？要建交嗎？那中國可能會在當天打台灣，讓美國難堪。那是不可能的。」
他指出，台灣有人以為戰略模糊是不好的，其實這是很有效的戰略。如果能夠嚇阻中國的話，哪種方式都好。更重要的是美國的軍事力量要完全超越中國、完全壓倒中國。
他說：「實力上的差距很大的話，美國的戰略模糊是有效的；如果實力差距愈來愈縮小，美國愈來愈不敢介入的話，那就算你是美國的同盟國、有明顯的承諾，美國也有可能不會出手。」
松田指出，對美國來說，對方到底有沒有戰略上的利益，也是很重要的。到目前為止，台灣戰略上的利益非常高，跟烏克蘭是不可能做比較的。美國衡量烏克蘭對美國的利益，決定不派兵，但台灣不同，台灣是在西太平洋上的第一島鏈，戰略上的要衝，對美國來說，是一定要防衛，絕不能被中國武力統一的。只是不承諾而已。（編輯：林治平）1110524