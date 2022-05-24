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T1／中信特攻季後賽來襲！「閃電跑法」搶先機

▲中信特攻林韋翰。（中信特攻提供）
▲中信特攻林韋翰。（中信特攻提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-24 00:48:22

新北中信特攻籃球隊晉級T1元年季後賽,首輪將要和勁敵臺中葳格太陽交鋒,爭奪總冠軍賽門票。儘管特攻陣中有不少球員首次面對季後賽挑戰,但全員已準備好迎接高強度對抗。

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總教練李逸驊表示,球員年輕有年輕的優勢,希望大家用不斷快速跑動來適應季後賽節奏,「一方面透過奔跑解除緊張感,二方面也能展現我們最擅長的快攻優勢。」例行賽交手太陽,中信特攻以2勝4敗落居下風,總教練李逸驊分析,太陽是支很有耐心的團隊,加上桑尼、塔克、何喬登等外援經驗豐富,特攻首輪絕對要避免被對方外圍連續攻勢影響
心態,遭到一波帶走。

總教練李逸驊補充,球隊賽季尾聲整體表現並不理想,「最重要的,還是我們自己的修正能力,把例行賽最後三場沒有處理好的細節調整回來。」而近期受到腳傷困擾的「特務黑豹」阿巴西狀況好轉,上週已正式加入球隊訓練。阿巴西在齋月開始前,對戰太陽的四場比賽平均能拿到17.5分,總教練李逸驊表示,現在總算全員到齊,期待巴西能迅速恢復手感與身體對抗能力,為特攻挹注更完整的進攻火力。


至於甫奪下「抄截王」頭銜的特攻大鎖林秉聖,則將在防守端使出渾身解術,決不讓對方主力輕易突破得分,「不管是要防守何喬登還是塔克,我都會全力守住每一球,完成教練團賦予任務。」

此外,中信特攻陣中有許多第一年進軍職業舞台的年輕球員,將首度迎接季後賽考驗。例行賽場均貢獻11分的謝亞軒認為,三戰兩勝的賽制,從第一場就有輸不得的壓力,「加上之前疫情關係停賽,身心靈狀況都要重新調整,我會把每一場都當最後一場來打。」至於後衛魏嘉豪表示會把自己準備好,當個稱職替補球員,希望隨時上場都能做出貢獻。
曾在CBA拿過FMVP、大賽經驗豐富的隊長李學林,則是鼓勵學弟放開來打,「季後賽拚的是細節跟膽量,三戰兩勝的第一場很關鍵,大家要凝聚渴望奪冠的共識,上了場就好好享受比賽,我自己是相當期待季後賽開打!」

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