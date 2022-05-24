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T1／季後賽點燃戰火！太陽跟中信特攻交鋒

▲桑尼大三元、艾倫初亮相，臺中葳格太陽4連勝。（台中太陽提供）
▲桑尼大三元、艾倫初亮相，臺中葳格太陽4連勝。（台中太陽提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-24 00:57:26

昨日季後挑戰賽，例行賽第4名台灣啤酒英熊成功擊退桃園雲豹，晉級季後賽，4強全數出列，季後賽24日晚上7點點燃戰火，將由例行賽第2名臺中葳格太陽率先在主場迎戰例行賽第3名新北中信特攻，兩隊將進行3戰2勝系列賽首戰，系列對戰焦點對決、關鍵數字、專家押寶一次完整開箱。

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焦點對決  何喬登vs.阿巴西

例行賽排名第2的臺中葳格太陽明天起，將和第3的新北中信特攻進行3戰2勝季後賽系列戰，這系列有組對決讓人血脈賁張、不容錯過，就是太陽何喬登（Jordan Heading）和特攻阿巴西的對轟火力，這兩位得分好手雖然飆分型態不同，但一旦啟動互相開火模式，就會非常好看。


來自菲律賓的何喬登，本季平均每場可拿19.9分，雖然名字和「籃球之神」喬登（Michael Jordan）一樣，但不像喬登靠切入和中距離得分，何喬登以驚人的三分能力聞名，不但保有聯盟單場10記三分球的神紀錄，本季平均每場轟3.7記三分球也無人能比，在季後賽看何喬登用投射轟炸籃框，就是種享受。


而特攻的阿巴西，打球比何喬登還像喬登，擁有優異爆發力和體能條件的阿巴西，在場上能飛擅扣，本季他平均20.7分高居本土球員之冠，而且還保有聯盟單場52分的紀錄，可見他得分爆發力有多驚人，在季後賽看阿巴西用切入轟炸籃框，同樣保證吸睛。


臺中葳格太陽  關鍵密碼  15

臺中葳格太陽非常倚賴三分攻勢，本季平均每場投進12.1記三分球排聯盟第2，僅次於桃園雲豹的13.1記，而本季例行賽太陽和新北中信特攻交戰6場，扣掉5月1日太陽因為已確定拿到第2，兩大主力桑尼（Sani Sakakini）和何喬登（Jordan Heading）都高掛免戰牌這場不算，太陽獲勝的4役三分球都投進超過15記，成贏球的關鍵密碼。


和雲豹主打跑轟猛投三分球不同，太陽的三分攻勢主要來自「insde-out」(內外配合)打法，中鋒桑尼在內線具備牽制力且擁有出色傳球能力，往往能為外圍射手何喬登和陳靖寰等人創造出許多三分投射機會，在這輪系列戰，太陽如能覆製流暢的內攻配合攻擊，單場投進超過15記三分球，贏球機會很大。


新北中信特攻  關鍵密碼  16

新北中信特攻在季後賽遇到臺中葳格太陽，面臨巨大挑戰，因為他們在例行賽對太陽打得很辛苦，除了首戰贏球，之後遭逢4連敗，一直到最後一次交手在太陽主力都沒打的情況下，才總算止敗。


特攻打太陽很吃力，關鍵在於守不住桑尼，例行賽對戰太陽贏球的4場比賽，桑尼交出平均25.5分、14.5籃板、9.5助攻、2.5抄截的鬼神數據，幾乎是靠一人之力打爆特攻，而特攻唯一在桑尼上場時贏球是今年1月1日，他們成功讓桑尼只拿到16分，因此，如何讓桑尼得不到16分，也成為特攻要贏太陽的關鍵密碼。


專家押寶

ELEVEN SPORTS球評  許時清

押寶預測：太陽2比1勝出

此一系列賽較不會有懸念，太陽的本土、亞外、洋將都在30歲左右，正值顛峰期，無論經驗、球技、體能各方面都具水準，加上教練團的整合功力，讓整支球隊團隊戰力一直處於高檔狀態。反觀特攻，陣中年輕球員雖都是潛力球星，但經驗還是稍嫌稚嫩，面對季後賽的高強度與太陽老球皮的打法，特攻可能還是必須繳點學費，想過太陽這關不容易。


愛爾達球評  陳楷

押寶預測：太陽2比1勝出

中信特攻後衛群量多質精，但相對前場鋒線表現起伏不定，習慣面框而非背框，需要倚賴阿巴西的突破製造機會。太陽以中鋒桑尼（Sani Sakakini）為進攻主軸輪轉的打法在T1獨樹一格，自走砲塔克（Anthony Tucker）先發替補兩相宜，掌握比賽節奏贏面大，預計3場勝出。


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季後賽G01：24日晚上7點  新北中信特攻VS臺中葳格太陽

季後賽G02：26日晚上7點  臺中葳格太陽VS新北中信特攻

季後賽G03：28日下午2點  新北中信特攻VS臺中葳格太陽（如有需要）

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