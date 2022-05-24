女壘／嘉南鷹新北凱撒亂打戰　劉瑄再見安打4連勝

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新北凱撒勇士則是2局下一輪猛攻，陳家宜3分彈，「大砲」江慧娟背靠背開轟，單局海灌7分，4局下又是陳家宜敲出左外野安打，一棒追到只差2分。
嘉南鷹6局上再由游佩昀擊出適時安打拉開到11:8，不過新北凱撒不放棄，6局下劉瑄開轟後，陳家宜又轟出2分砲追平，兩隊打入7局，才由劉瑄敲出右外野再見安打，一棒結束比賽。
第二場賽事，由新世紀黃蜂以6:0封鎖兆基穿山甲，開路先鋒沈嘉玟單場雙響砲，也榮獲單場MVP。
這場比賽新世紀黃蜂依舊推出蔡珈蓁先發，她主投5局無失分，只被打出5支安打，展現絕對王牌的氣勢，並拿下勝投。
開路先鋒沈嘉玟終於找回身手，不但轟出首局首打席全壘打，3局再度以首名上場打者轟出全壘打，單場3安、3打點大爆發。
新世紀黃蜂後援投手施彩芸、朱怡珊各投1局無失分，順利完封兆基穿山甲，拿下2連勝。
第三場賽事，由新世紀黃蜂出戰新北凱撒勇士，黃蜂打線靠著四棒潘竹瑜、沈嘉玟開轟，以10:3大勝凱撒勇士，也拿下近期3連勝。
新世紀黃蜂此役推出王牌投手蔡珈蓁先發，她延續前一場5局無失分好表現，這場依舊投出5.2局失3分的好投，一日拿下2勝。
打線上新世紀黃蜂在首局就由四棒潘竹瑜擊出中外野安打先馳得點，加上池亦庭也敲安，單局攻下2分。
2局下由3棒沈嘉玟擊出左外野3分砲帶領下，一舉拉開比數，6局下沈嘉玟高飛犧牲打追加分數，加上潘竹瑜又轟出陽春彈，新世紀黃蜂全場13支安打攻下10分，攻擊效益高，也拿下3連勝。