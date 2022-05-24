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對侵烏難苟同　俄駐聯合國外交官辭職

▲俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。圖為遭到俄軍壓境後的烏克蘭布查。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。圖為遭到俄軍壓境後的烏克蘭布查。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-24 07:58:19

（中央社日內瓦23日綜合外電報導）俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）今天表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。這是俄國官員罕有、因烏克蘭戰事而採取的政治辭職行為。

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龐達瑞夫在領英（LinkedIn）個人檔案中自稱是俄羅斯駐聯合國代表團的軍備管制顧問，路透社和英國廣播公司（BBC）報導，他表示，「我如同平日週一早上一般地前往代表團，遞出辭呈然後離去」。

「我幾年前就開始有這個念頭，直到目睹這場災難的嚴重性，才下定決心這麼做。」他所稱災難指的是俄軍2月24日展開的侵烏行動。

他說，他曾向代表團高層官員多次表達對侵烏戰事的憂心，「但他們要我閉嘴，以免招致後果」。

他在領英網頁宣布辭職並寫道：「我讀書學習做個外交官，也擔任了20年外交官，（俄羅斯外交）部裡成了我的家和家人，但我現在根本無法再共同承擔這種血腥、愚蠢和絕對沒有必要的恥辱。」

他並寫道：「發動這場戰爭的人只想要一個東西，那就是永遠掌權。為此，他們不惜犧牲再多人命，現已有成千上萬俄羅斯人和烏克蘭人因此送命。」

龐達瑞夫表示，他並不認為別人會跟進辭職，「我恐怕是唯一這麼做的人」。（譯者：張佑之）1110524

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