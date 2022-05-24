聞聲救命！雙和醫院求援「嬰兒插管機」 賈永婕出手送暖
「防疫女神」賈永婕自國內疫情爆發以來，多次號召各界捐贈醫療器材、投身公益，近來更不顧疫情爆發，仍奔走各大醫院捐贈防疫物資，她23日晚間透露，雙和醫院的院長親自打電話跟她說，急需一台嬰兒影像插管器，礙於情況危急、流程繁瑣，他立刻找到買單贊助的朋友，希望一切平安，讓網友大讚是「聞聲救命的女神」。
賈永婕說，部立雙和醫院的院長親自打電話給她，說急需一台嬰兒影像插管機，因小嬰兒要插管，但「北鼻的氣管很窄小，必須快速準確的插入急救，有影像真的很重要、不要造成無謂傷害」，因此她立刻尋求協助，感謝有鐵人好朋友為昂貴器材買單贊助，願一切平安。
對此，網友紛紛留言感謝「謝謝女神無私的付出」、「政府單位真的是有一定的採買程序，這是既訂法規，有些企業家想要幫忙也找不到管道或是緊急需要設備的醫院去捐款，感謝女神也感謝善心的企業家！」、「女神的神隊友都是大善人」、「聞聲救命的女神」，有醫師也在下方留言指出「緊急需要時走公文真的太慢⋯衛福部立醫院都如此」，網友直言「醫療設備竟然要跟女神求救，而且有求必應，想請問我們的醫療體系到底出了什麼問題」、「連院長都沒辦法跟上面的要．．．」、「政府看到了嗎？政府在哪裡？」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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