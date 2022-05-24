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聞聲救命！雙和醫院求援「嬰兒插管機」　賈永婕出手送暖

▲賈永婕突接醫院電話「嬰兒插管急救沒機器」　火速出手救人。（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》）
▲賈永婕突接醫院電話「嬰兒插管急救沒機器」　火速出手救人。（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》）

編輯中心／綜合報導

2022-05-24 08:08:04

「防疫女神」賈永婕自國內疫情爆發以來，多次號召各界捐贈醫療器材、投身公益，近來更不顧疫情爆發，仍奔走各大醫院捐贈防疫物資，她23日晚間透露，雙和醫院的院長親自打電話跟她說，急需一台嬰兒影像插管器，礙於情況危急、流程繁瑣，他立刻找到買單贊助的朋友，希望一切平安，讓網友大讚是「聞聲救命的女神」。

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賈永婕說，部立雙和醫院的院長親自打電話給她，說急需一台嬰兒影像插管機，因小嬰兒要插管，但「北鼻的氣管很窄小，必須快速準確的插入急救，有影像真的很重要、不要造成無謂傷害」，因此她立刻尋求協助，感謝有鐵人好朋友為昂貴器材買單贊助，願一切平安。

▲賈永婕突接醫院電話「嬰兒插管急救沒機器」　火速出手救人。（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》）
▲賈永婕突接醫院電話「嬰兒插管急救沒機器」，立刻找到好朋友買單贊助。（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》）

對此，網友紛紛留言感謝「謝謝女神無私的付出」、「政府單位真的是有一定的採買程序，這是既訂法規，有些企業家想要幫忙也找不到管道或是緊急需要設備的醫院去捐款，感謝女神也感謝善心的企業家！」、「女神的神隊友都是大善人」、「聞聲救命的女神」，有醫師也在下方留言指出「緊急需要時走公文真的太慢⋯衛福部立醫院都如此」，網友直言「醫療設備竟然要跟女神求救，而且有求必應，想請問我們的醫療體系到底出了什麼問題」、「連院長都沒辦法跟上面的要．．．」、「政府看到了嗎？政府在哪裡？」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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