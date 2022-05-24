《怪奇物語4》劇情史上最黑暗 「經典人魔」迷倒星二代
Netflix《怪奇物語》第四季即將上線，鄔瑪舒曼和伊森霍克的女兒瑪雅霍克從上一季開始加入演出，瑪雅霍克日前出席亞太記者會，表示這季和傳奇男星、《半夜鬼上床》的「佛萊迪」演員羅勃英格蘭對戲，直呼對方是學習對象，「他的獨白非常精彩，我喜歡看他表演，就像是貨真價實的靈感泉源。我希望有一天我老了如果還在演戲，要到新環境裡演出不管多久，都要向他一樣秉持演員的專業和周到。」
主角諾亞許納普、蓋頓馬塔拉佐、芬恩沃夫哈德、莎蒂辛克都是從童星一起合作到長大，蓋頓馬塔拉佐表示：「現在看以前我們小時候拍的畫面，覺得很酷，看著一整票人都隨著節目長大，難以置信啊。但我看以前的其他影片或訪問整個都坐立難安，還是別看好了。」
第四季圍繞在主角的高中生活展開，將是有史以來最黑暗的一季，諾亞許納普透露故事情節超出想像，「我記得我才剛看前兩集，整個瘋狂跟嚇人的程度就讓我大為震撼，我在看這一季的時候，有些部分真的把我嚇死。」
這次拍攝歷經疫情，莎蒂辛克說在疫情期間停工，真的很摸不著頭緒，不知道什麼時候才能全體復工，「我們都有保持聯繫，彼此私下都會聊天，可以回來工作我們都很開心，真的很感謝，有這樣的機會安全重返劇組。」《怪奇物語》第四季將分為2輯，分別於5月27日和7月1日推出。