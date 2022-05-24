貴婦網紅婚變！5千萬豪宅恐難保 富尪再控「威脅分產」
貴婦網紅袁曼軒上圍豐滿、身材火辣，閃嫁新加坡礦業大王少東郭紹源，兩人育有一對雙胞胎；怎料，袁曼軒去年自爆老公外遇，甚至帶小三拍婚紗，郭男也不甘示弱反告袁曼軒，曾帶男人到新北三重的水岸豪宅過夜，由於該棟豪宅是透過男方家人出資購置，借名登記袁曼軒名下，郭男父母對袁曼軒提起返還價值5000萬豪宅告訴，法院判決袁曼軒敗訴，目前男方也趁勝追擊，再透過律師發聲明指控袁女曾威脅分產，否則要繼續對外放話。
袁曼軒去年發布「遠離渣男，珍愛生命」影片，控訴郭紹源未幫她申請配偶簽證，還在泰國跟別人求婚，連婚紗照都經拍好，透露對方從2019年就長期待在泰國，藉口當地收訊差而漸漸斷了聯繫，無奈被迫分居，隨後男方在澳洲對她提出離婚訴訟，雙方對簿公堂。
日前郭紹源父親對袁曼軒提出「不動產所有權移轉登記」民事訴訟，郭父主張，以前為了往來澳洲、台灣方便，出資在三重買下價值5000萬餘元的水岸豪宅，借名登記在兒子和袁曼軒名下，現在既然已經在打離婚訴訟，雙方無信任關係，袁曼軒應返還房屋；袁曼軒則強調，當年是公婆「贈與」房子，並非借名登記關係，但慘遭法院判決敗訴，全案可上訴。
郭紹源趁勝追擊，透過律師發聲明指出，澳洲法院針對袁曼軒的脫序行為，於2021年9月陸續命令她「不得對郭紹源行使任何家庭暴力」、「不得利用網路散布有關郭紹源的負面言論」，並應立即刪除在YouTube所發布侮辱、誹謗郭紹源的影片。
聲明也提到，袁曼軒小姐透過網紅身份，「進一步以此威脅郭紹源先生，其表示如郭紹源先生不願接受其所提出的財產分配協議，將持續散布該等不實消息及言論」。
郭男透過聲明強調，袁女漠視澳洲法院判決，多次違反，澳洲法院於2021年11月認定她違反法院判決而裁罰，袁女目前還有違反法院判決的案子，由澳洲檢警調查追訴中。（編輯：孫唯容）