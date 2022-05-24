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男童撞倒20萬天線寶寶！業者遭批詐騙　反擊：別人都沒事

▲香港一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶。（圖／翻攝爆廢公社）
▲香港一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶。（圖／翻攝爆廢公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-24 10:43:13

香港父母帶小孩出門逛街，結果男童不慎撞倒了玩具店內，要價52800港元（折合台幣近20萬）、高1.8公尺的天線寶寶公仔；有傳言指出，這是該店家第4個被撞壞的公仔，媽媽更指控業者「沒有對公仔做好防護措施」，藉機索取高價賠償；對此，業者提出最新聲明表示，自去年11月開始，該公仔就放置在位置，「期間並沒有為客人帶來任何不便」。

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香港潮流玩具平台「kkplus」位於旺角朗豪坊的店舖，擺放一個180公分高的「天線寶寶」玩具，被男童不小心撞倒後，導致頭部斷裂，身體也破碎，整個過程不到數秒，附近一名員工見狀也向孩子的母親索賠。

媽媽馬上認錯，也花了超過3萬元港幣（約11萬元台幣）賠償給店家，不過事後媽媽收到網友拍攝到事發當時影片，發現兒子只是背靠公仔一下，公仔就倒地，在臉書發文大嘆，「覺得好不合理，這實在太過份了，員工怎麼可以亂說是孩子踢倒，真覺得是在詐騙」，也質疑店家為何不把高價的公仔圍好。

▲（圖／翻攝自kkplus 臉書）
▲有網友表示發現 180公分高的 LaLa 去年展出時是放在平台上，有用繩子包圍，只能遠距離拍攝。（圖／翻攝自kkplus 臉書）
事件引發討論，有網友表示發現180公分高的LaLa，去年展出時是放在平台上，有用繩子包圍，只能遠距離拍攝，也有網友聲稱類似「碰瓷」的事件，在該店已經發生第4次。

對此，店家KK plus則發表聲明稿，並做出3點反擊，表示該事件已經即時處理，並在雙方同意下徹底解決，天線寶寶的擺設從去年11月開始已於現位置展示，「其間並沒有為客人帶來任何不便」，店家也會重新審視所有擺設的展示安全。（編輯：孫唯容）

KK plus公開聲明全文：

【公開澄清聲明稿】2022年5月24日

【有關朗豪坊店大型擺設損壞事宜】

針對現時於社交媒體上備受關注、於昨天（2022年5月22日）發生之大型擺設損壞一事，本公司為免有人散播謠言，誤導視聽，現作以下聲明：

- 我司在該事件發生時已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出；

- 就有關擺設的售價，該大型擺設實為首版印刷之原型品，官方之預售價格為 $52800，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等。而該擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性。其同款產品之25cm版本為$1180。我司並沒有收取多於該貨品之售價；

- 該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便。我司亦會重新審視所有擺設的展示安全。

有鑒於事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，我司將主動聯絡事主跟進事件。

我司將會汲取本次經驗，避免同類事件再次發生，繼續致力成為大家喜愛之玩具平台。

最後，十分感謝各位市民對此事之高度關注，並在此呼籲各位市民，為事主的隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。

kkplus

▲kkplus聲明全文。（圖／翻攝kkplus 臉書）
▲kkplus聲明全文。（圖／翻攝kkplus 臉書）

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