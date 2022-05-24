推展台灣骨鬆正確診斷獲ISCD大獎肯定

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而這些成果源自2007年萬芳醫院引進的第一台、且至今，仍在服役中的雙能量X光吸收儀（Dual-energy X-ray absorptiometry, DXA ）。
▲萬芳醫院影像醫學部主任陳榮邦教授
當年在健保給付單一部位檢測的狀況下，陳榮邦堅持採用多部位骨密度檢測 （包括腰椎及兩側髖關節），至2017年發表論文證實停經後女性採多部位檢測可將骨鬆診斷率由4%上升為10.8%；同時採用NHANES III國際標準值可進一步提升至26.6%。研究結果促使骨質疏鬆症學會與放射線醫學會達成共識，列入2019年台灣成人骨鬆症防治指引。
「為什麼不用亞洲人參考值」呢？
陳榮邦說明和高血壓、高血脂、高血糖等有明確診斷指標的疾病不同，骨鬆症是相對診斷，所謂的T值是與資料庫平均值比較，計算有幾個標準差（SD），所以關鍵在於比對用的資料庫數據能否達到WHO規範「同一地區停經女性中30%骨鬆診斷率」，因為這30%骨鬆患者未來骨折風險達40%，有必要及早採取預防措施。
有鑑於建立骨鬆症正確診斷觀念的重要性，陳榮邦在錢本文教授指導下、及當時郭萬祐理事長等的支持下，自7年前落實在住院醫師必修課程中，之後亦針對主治醫師提供進階教育課程。同時也關注到檢測技術的提升，以ISCD優良守則為基礎，細化出台灣版技術執行守則，配合定期抽查，大幅降低不良片率。
近年來，陳榮邦著重於骨鬆檢測報告的標準化，運用IT技術，自動讀取骨密度檢查數據進行分析，產生客製化報告，將醫師判讀、繕打報告時間縮減三倍，經過2年的開發測試，準確度已超過90%，未來期望能推展至國際。
「放射科通常被視為幕後輔助，但我們要有跳出舒適圈的勇氣。」陳榮邦相信，堅持專業、做對的事，不只個人的努力會被看見，發揮影響力，帶動整體進步，積極對外發聲，甚至能讓台灣被世界看見。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53839
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