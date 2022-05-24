伊旺麥奎格苦練光劍　《歐比王》隔17年合體黑武士

伊旺麥奎格、摩西英格拉姆、導演黛博拉周日前出席Disney+《歐比王肯諾比》全球線上記者會，伊旺麥奎格睽違17年回歸《星際大戰》系列，苦練4個月重拾光劍，他透露拍攝武打場面常常緊張到胃痛，「你想要盡你所能，有的時候你會連續拍2、3天，這很需要很耐力。」他也表示在使用光劍時，自己會配音劍擊的音效，摩西英格拉姆笑他：「每個人都知道你會這樣做。」
伊旺麥奎格表示多年來受訪最常被問2個問題，一是拍不拍《猜火車》的續集，一是何時再扮歐比王，讓他意識到歐比王對粉絲意義重大，因為他不斷喊話想演歐比王，吸引到迪士尼的注意，「他們說一直在社群網站上，看到你很想演歐比王，問我是真心的嗎？我說是的！」
這次影集的劇情接續在《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》之後，歐比王無法使用原力，隱姓埋名過著相當孤獨的生活，某種程度上像是被遺棄，與過去唯一的連結就是守護路克天行者這份責任。
反派「黑武士」海登克里斯坦森同步回歸，伊旺麥奎格表示當年兩人都是離鄉背井，到澳洲拍攝電影，在片場花了大把時間，一起練習武打戲分，感情一下子就親密起來，即使隔了很長一段時間沒有聯絡，合作起來默契依舊，「當我再見到他，聊起這個計畫時都很興奮，我們一起演戲的時候，在片場看著他，感覺中間沒有相隔那17年，相當神奇。」《歐比王肯諾比》將於5月27日於Disney+上架。