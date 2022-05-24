寒居酒店寵愛「韭菜族」！股票虧30% 2.3折升等總統套房
近期不只本土疫情大爆發，國際金融市場也很動盪，台股上下起伏波動大，讓不少投資人被套在股市裡，但「韭菜族們」現在不要太灰心，寒舍集團旗下台北市新飯店「寒居酒店」，即日起特別推出「入住升等，轉運解套」方案，號稱「股票被套、寒居升套」，如果有預定要入住的旅客，只要單一股票虧損超過30%，入住時出示證明，每晚定價3萬元的「寧鴞套房」及定價3萬8千元、堪稱總統套房的「寒居套房」，都能以約2.3折入住，還可以延後到台股收盤（下午1時30分）再退房，這項優惠將持續到六月底為止，吸引不少話題性與討論度。
寒舍集團表示，這個方案其實是上週六，營運現場針對當天入住的賓客升等想出的方案，放在櫃檯讓顧客Check in時可以吸引看到，沒想到引發廣大的討論，目前還沒有真的有人使用。網友大嘆這個優惠真的是「套房小確幸」，「見證了股市無情、飯店有愛」，也有人覺得這優惠「污辱性極強」、「二次傷害啊」。
寒居酒店在今年5月5日正式開幕，地點緊鄰台北捷運松江南京站，這次「入住升等，轉運解套」方案從即日起將一直持續到6/30，凡預訂入住寒居酒店旅客，於辦理入住時，現場出示各大券商APP，有單一個股未實現損益超過-30%，即可享套房升等優惠。寧鴞套房每晚定價30,000元，可以6,666元入住(約2.3折)，寒居套房每晚定價38,000元，以8,888元入住(約2.3折)，皆含2客早餐，亦可延遲退房至台股收盤。不過這項方案必須依照當天現場房況提供，且無法事先預訂，韭菜族想要享優惠，還是得碰點運氣。