華爾街日報：印太經濟架構未納台灣　拜登鑄大錯

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華爾街日報社論表示，拜登或許是刻意這麼做。中國國家主席習近平意識到美方可能介入，英國、澳洲和日本也可能響應，也許會審慎評估侵略台灣的成本。但問題在於現在無人確知美方政策，白宮不斷澄清只會損害拜登個人信譽。
社論寫道：「我們支持更明確表達協防台灣，但應以思慮更周密、且在海內外凝聚支持的情況下宣布。」
文章提到，面對中國增強軍事實力，武裝台灣、強化美國防衛需要規模更大且更快速的計畫。俄烏戰爭啟示之一是別等到侵略開始才提供足夠武器，「現在就給（足夠武器），才能讓嚇阻更可信」。
拜登23日正式公布IPEF，首批成員包括美國、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭等13個國家。外界認為，這個美國推動的全新貿易倡議是要抗衡中國在印太地區與日俱增的經濟影響力。
華爾街日報主筆認為台灣不在IPEF內「很奇怪」。社論寫道：「如果你試圖展現美國對這地區投入甚深，那將台灣排除在外根本就不合理。台灣是經濟強國，其參與將有助任何貿易或供應鏈協定。」
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日就IPEF未納入台灣向媒體表示，美方正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上。
社論說，美台加強經貿往來是好消息，但這不構成IPEF排除台灣的理由。此外，IPEF欠缺野心也令人失望，因為架構不含降低關稅或貿易壁壘等有助世界經濟的內容。
根據聯合聲明，IPEF意在強化成員經濟體「韌性、永續性、包容性、經濟成長、公平和競爭力」。社論說，IPEF泛泛之談凸顯前美國總統川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）犯了錯，但拜登也不願重新加入。這個大錯讓中國得以用區域全面經濟夥伴協定（RCEP）制定亞洲貿易規則。
文末寫道，至少美國嘗試以IPEF在防衛與安全以外的議題重返亞太，但美國在這世界成長最快的地區恢復經濟領導地位仍有長路要走。（編輯：馮昭）1110524