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家長照顧停課孩童領無薪　綠委要政府給補助

▲立委賴品妤等人今召開記者會，呼籲針對照顧停課在家的家長給予不同的補助或協助方案。（圖／賴品妤辦公室提供）
▲立委賴品妤等人今召開記者會，呼籲針對照顧停課在家的家長給予不同的補助或協助方案。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-24 11:14:23

民進黨立委賴品妤等人今（24）日召開記者會，由於12歲以下孩童因為疫情停課，又需要家長在家照顧，卻影響工作、薪水銳減，因此呼籲政府針對這群家長給予不同的補助或協助方案，或是重啟去年孩童家庭防疫補貼。

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教育部國民及學前教育署專委李菁菁指出，有告知學校有關疫情調整授課方式實施標準，部分學校有班級、全校實體暫停，但家長有需求也可以讓孩童到校，仍有實體課程服務，老師們授課方式很多元，都會搭配學校的狀況。

賴品妤說，今年狀況比去年複雜，去年有些企業有分流、居家上班，政府又有孩童家庭防疫補貼，今年與病毒共存政策，分流、居家上班減少，但對於孩童停課的連帶影響又沒補貼，家長面臨困境比去年嚴重。

莊競程表示，已約有13萬名本土學生確診，約2556學校全校、部分班級停課，學生確診人數以每天5000人速度增加，未來預估會越來越多學校停課。其中國小、幼兒園的學生確診超過7萬人，這些孩童都需要家長請假在家照顧。

衛福部社會救助及設公司專委黃淑惠說，若民眾經過各級衛生主管機關，握有隔離等狀況因為人生自由遭受限，為了防疫措施有給予防疫補償。另外有生活上有其困難，也可以透過原有社會救助法。

吳思瑤表示，目前有分3類狀況，孩童確診、家人確診孩童被隔離，都可以領有1天1000元的防疫補償；但因為學校預防性停課而在家裡的孩童，無法領取相關補助，行政院可以重啟家庭防疫照顧津貼，給予生活上支持。

陳素月、賴瑞隆指出，停班停課的學校，很多都是12歲以下的國小及幼兒園，都需要成年人陪伴，但很多年輕父母都是雙薪家庭，面臨多所學校都暫停停課超過2周，許多家庭照顧假、防疫照顧假都請完，對家庭經濟已造成實際影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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