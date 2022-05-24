家長照顧停課孩童領無薪　綠委要政府給補助

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賴品妤說，今年狀況比去年複雜，去年有些企業有分流、居家上班，政府又有孩童家庭防疫補貼，今年與病毒共存政策，分流、居家上班減少，但對於孩童停課的連帶影響又沒補貼，家長面臨困境比去年嚴重。
莊競程表示，已約有13萬名本土學生確診，約2556學校全校、部分班級停課，學生確診人數以每天5000人速度增加，未來預估會越來越多學校停課。其中國小、幼兒園的學生確診超過7萬人，這些孩童都需要家長請假在家照顧。
衛福部社會救助及設公司專委黃淑惠說，若民眾經過各級衛生主管機關，握有隔離等狀況因為人生自由遭受限，為了防疫措施有給予防疫補償。另外有生活上有其困難，也可以透過原有社會救助法。
吳思瑤表示，目前有分3類狀況，孩童確診、家人確診孩童被隔離，都可以領有1天1000元的防疫補償；但因為學校預防性停課而在家裡的孩童，無法領取相關補助，行政院可以重啟家庭防疫照顧津貼，給予生活上支持。
陳素月、賴瑞隆指出，停班停課的學校，很多都是12歲以下的國小及幼兒園，都需要成年人陪伴，但很多年輕父母都是雙薪家庭，面臨多所學校都暫停停課超過2周，許多家庭照顧假、防疫照顧假都請完，對家庭經濟已造成實際影響。
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