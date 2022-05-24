國大協籲暫緩大學法修法　學團盼通過：鞏固校園民主

我是廣告 請繼續往下閱讀
台學聯指出，當前校園中，學生占比近9成，但在校務會議上卻只有1/10，國大協宣稱學生代表壓縮其他領域代表，難道能無視在校園中占有巨額人數的學生，在各級會議只有零頭席次的事實嗎？
本次《大學法》修正前後，皆確保教師至少有1/2席次、並保障研究人員代表、職員代表或其他類別代表的出席，但校務運作實務中，校長能夠直接任命或自名單中圈選的行政及學術主管，人數甚至逼近校務會議席次的半數。校長掌握大量的會議席次指派權力，導致代表多元性的缺乏、校務會議審議功能的失效，卻宣稱學生代表提升將降低會議代表的多元性？
國大協指出，英國牛津大學校務會議共25名成員，無學生代表；劍橋大學為25名成員，僅有3名學生代表，不到1/8，且學生成員沒有投票權；美國加州大學系統、史丹佛大學等也都無學生代表，但這些學校並未因缺乏學生代表參與，就影響學術聲譽與校園民主。
台學聯回應，據公開上網的校務資料，牛津大學以人數比例來看，每40個學生就有1個學生代表參加各級校務會議；加州大學柏克萊分校每100位研究生就有1位學生代表，各級行政委員會的學生代表皆為學生自願報名參與且無數量限制，且據統計，在歐洲有32所大學校務會議學生占比大於1/4。台學聯質問，無論在英美或歐陸，青年參與公共事務都被視為是社會進步的一大表徵，難道台灣青年對於校園事務的踴躍參與，竟成了校園掌權者厭惡且排擠的一項特質嗎？
國大協指出，學生因為具有短期流動性，對學校的中長程發展了解較不足，恐使校務推動受到影響。
台學聯表示，在校務會議的進行中，學生代表往往比教師代表更常發表意見，這並非因學生為對學校中長程的發展了解不足， 恰恰相反，正是因為比起忙碌於學術生涯發展與院系內公務，而對全校性議題興趣缺缺的多數教師代表，學生代表選擇在有限的任期內，花費更多的心力與時間，積極在會議前認真研究議案、逐案進行討論、收集學生意見，並在會議上提出學生所觀察到的問題與改善建議。請校長們盡快拋棄把學生當作過客的心態，將學生當作增益學校發展的夥伴，重視學生的觀感與意見。
國大協認為，此次修法將第33條改為行政會議、院系所會議、學程會議要有經選舉產生的學生代表出席，但並非所有會議都與學生權益相關，還會涉及教職員工的私密資訊，全部開放更可能發生學生審議教授待遇、升等、評鑑等奇怪現象
台學聯反駁，第33條修正草案，「與學生學業、生活及訂定獎懲、申訴與評議有關規章之教務會議、學生事務會議、學生申訴評議相關會議、行政會議、院、系（科）、研究所、學程會議及其他與學生權益相關之會議，應有經選舉產生之學生代表出席」，都是與學生切身相關的議題，本應有學生代表表達意見的空間，並不會涉及「教授待遇、升等、評鑑」。
國大協指出，教育部曾委託學者針對大學治理進行研究，原定7月出爐，呼籲立法院應暫停《大學法》修法，待教育部委託報告出爐後，召開公聽會與各大學廣泛討論，才啟動後續修法，以符合程序正義，才能兼顧高教發展與學生參與。
台學聯回應，現制下大學校長專權獨大，破壞校園民主、違背程序正義早已司空見慣，如今以「受害者」之姿高呼正義，不免諷刺，尤其是國立大學校院協會前理事長、清大前校長賀陳弘在「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」通過之前，清大的校務會議就偷跑通過了「半導體學院創新實驗計畫書」，顯然深諳教育部修法進度，領先全國偷跑；輔大校長亦於2018年遭爆虛設經費挪用於非屬校內單位的輔大診所使用，於去年底遭起訴背信罪，這些情事都是在大學法低度監理，校內民主程序高度欠缺下衍生的敗筆。
台學聯認為，本次修法的重要性之所以能被彰顯，正是因為在過去10餘年間，大學亂象層出不窮，而在校園內、外的各項行動皆因過時的法規及荒謬的校務審議過程而窒礙難行時，必須以修法作為鞏固校園民主、自由，多元價值與社會正義的突破手段。
台學聯說，目前大學法二讀案尚未排入院會議程，本會期即將結束，據悉排審與否還有變數，呼籲各校學生致電給自己的校長、自己選區的立法委員，告訴他們學生非常期待《大學法》修法。本週五上午台學聯也將在立法院會場外舉辦集會，邀請大家一起來見證大學法修正的歷史時刻！