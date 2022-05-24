「20元珍奶」回來了！新店開幕4折 每周一再推買一送一
物價狂漲，如今喝一杯珍奶等同於過去買一個便當的價格，讓人懷念過去紅茶10元、珍奶20元的年代。近兩年以文青店型積極拓點的手搖飲歇腳亭，開店進度不受疫情影響，西屯中科店於後（26）日正式開幕，也是在台中插旗第5間門市，新店為了開幕造勢，將推出「20元珍奶」等三大優惠，全台門市也同享新品買一送一。
歇腳亭西屯中科店為慶祝後（26）日開幕，推出單店限定3大優惠，開幕當天原價50元的招牌珍奶，在12:30、17:00兩時段特價20元，各時段限量100杯；5月27日至6月2日則有推薦飲品買一送一，每日12:30、17:00兩時段各限量50杯，每人每次限購1組；6月3日至6月9日則是買推薦飲品送第二杯半價優惠券。
此外，歇腳亭今（24）日同步推出新品「珍Q椰青茶2.0」，每杯售價39元，全台門市同享優惠，即日起每逢周一14:00至17:00，限時3小時新品買一送一，每人每次限購1組，需出示會員條碼，送完為止。
不想喝手搖飲，旅遊平台Klook也有線上好康可搶，即日起至5月31日指定商品買一送一，預訂漢堡王薯條、辣薯球、漢堡皆享買一送一，每日中午12點限量開搶，中包薯條兩包43元、辣薯球兩包49元，最受歡迎的小華堡兩個只要89元，全台指定門市皆可兌換。