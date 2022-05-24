揭密蔡英文的電話內容　羅致政：侯友宜竟要求別指指點點

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年5月疫情爆發，羅致政爆6月初蔡總統就致電侯友宜問有沒有需要幫忙的，沒想到侯回答「都不需要，我這裡什麼都很好」，唯一要求蔡總統的竟是「可不可以請你們民進黨籍民意代表，不要對我太多的指指點點」。
立委鄭運鵬在臉書分享該節目片段表示，去年5月疫情高峰期，他自己真的聽到羅致政告訴黨團幹部，侯友宜市長請總統要民進黨民意代表不要太評論新北市的工作。鄭運鵬表示，當時新北市在喊話「類三級、類四級、封城兵推」等，反而造成市民很多不必要的恐慌，群聚買菜等亂象不斷，非常可惜。
網友看了該節目片段也痛批侯友宜的做法，侯姓網友留言譙侯友宜是「媒體集體美化包裝，民調永遠第一名的擺爛市長」；網友Jing Fe酸侯友宜「居然還管到民進黨去喔？不能做好新北防疫就好嗎」？Kakuei Kuo則認為，雙北放爛兄弟都想選總統，放爛疫情的意圖明顯；更有網友酸，這麼愛被打就天天叫媒體來拍，天天打給他。
自稱新北市民的Aziel Liu表示，光他住的地方里長廣播那個無奈的語氣，說市長的政策又變了，就能感受到基層的不爽，去年新北市場分流的亂象，市長是不是以為新北住民都忘了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼