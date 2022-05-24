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揭密蔡英文的電話內容　羅致政：侯友宜竟要求別指指點點

▲民進黨立委羅致政在電視政論節目中爆出蔡總統致電侯友宜的內容，侯對蔡說希望民進黨民代不要對他太多指指點點。（資料圖／民進黨提供）
▲民進黨立委羅致政在電視政論節目中爆出蔡總統致電侯友宜的內容，侯對蔡說希望民進黨民代不要對他太多指指點點。（資料圖／民進黨提供）

新頭殼newtalk

2022-05-24 16:36:41

新北市長侯友宜近日槓上中央，甚至在臉書PO文暗批總統蔡英文可能太忙了，「疫情兩年多了，只來過唯一一通電話」，引起軒然大波。對此，民進黨立委羅致政23日在電視政論節目中驚爆總統致電侯友宜的內容，表示侯向總統表示什麼都不需要，唯一希望總統做的，竟然是「可不可以請你們民進黨籍民意代表，不要對我太多的指指點點」。

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羅致政是在政論節目《新聞面對面》中，當提及侯友宜暗批蔡英文對新北疫情漠不關心時，跳出來澄清。羅表示，去年（2021）疫情爆發，新北是重災區，尤其是他服務的選區板橋。但是，新北市政府，包括市長到局處所長，沒有任何一通電話向他求援，後來是民進黨民代看不下去，集體向中央請求支援。

2021年5月疫情爆發，羅致政爆6月初蔡總統就致電侯友宜問有沒有需要幫忙的，沒想到侯回答「都不需要，我這裡什麼都很好」，唯一要求蔡總統的竟是「可不可以請你們民進黨籍民意代表，不要對我太多的指指點點」。

立委鄭運鵬在臉書分享該節目片段表示，去年5月疫情高峰期，他自己真的聽到羅致政告訴黨團幹部，侯友宜市長請總統要民進黨民意代表不要太評論新北市的工作。鄭運鵬表示，當時新北市在喊話「類三級、類四級、封城兵推」等，反而造成市民很多不必要的恐慌，群聚買菜等亂象不斷，非常可惜。

網友看了該節目片段也痛批侯友宜的做法，侯姓網友留言譙侯友宜是「媒體集體美化包裝，民調永遠第一名的擺爛市長」；網友Jing Fe酸侯友宜「居然還管到民進黨去喔？不能做好新北防疫就好嗎」？Kakuei Kuo則認為，雙北放爛兄弟都想選總統，放爛疫情的意圖明顯；更有網友酸，這麼愛被打就天天叫媒體來拍，天天打給他。

自稱新北市民的Aziel Liu表示，光他住的地方里長廣播那個無奈的語氣，說市長的政策又變了，就能感受到基層的不爽，去年新北市場分流的亂象，市長是不是以為新北住民都忘了。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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