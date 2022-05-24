珍奶喫茶店來了！昭和時代懷舊場景、復刻咖啡廳好拍好買
新銳插畫品牌愚室實驗所首度聯名百貨，即日起至6月5日在高雄夢時代8樓時代會館舉辦「珍奶喫茶店特展」，昭和時代復古街景經典重現，包含「復刻瑞穗鮮乳屋、復古珍奶喫茶店、桑原商店老街景」等三大摩登懷舊場景，還有多達20家人氣品牌，販售嚴選珍奶元素美食與紀念品，好拍好買。
夢時代自即日起至6月5日舉辦「珍奶喫茶店特展」，現場承襲日本純喫茶咖啡廳風格，愚室角色化身喫茶店長迎接每位顧客，充分展現昭和情懷。而商店街上轉角老牛奶屋「復刻瑞穗鮮乳屋」搭配牛奶三輪車的仿舊外觀， 懷舊感十足；還有網美必拍昭和風潮先驅的「桑原商店」，本次獨家聯名夢時代將經典街景重現，讓粉絲們能拍得盡興。
「珍奶喫茶店特展」展場集結多達20家人氣品牌，販售嚴選珍奶元素美食與紀念品，包含愚室實驗所周邊商品、展場聯名角色蜂蜜蛋糕，夢時代獨家銷售洋菓子名店KADOYA喫茶店招牌可麗露、夢時代限定口味紅茶黑糖酥粒達克，桑原商店日本原裝昭和人氣杯盤組，及高雄團購名店雪藏綿法式生蛋糕、超高顏值空氣分子珍珠鐵觀音霜淇淋、台南名店鳥麵包珍珠泡芙蛋糕等。
夢時代表示，本次展覽祭出多項好康優惠，民眾如持有夢時代APP，可憑 APP活動券兌換展覽摸彩券乙張，有機會抽中印花樂餐墊組；看展當日持本人夢時代會員卡於展場累積消費滿499元可兌換展場限定好禮乙份，換完為止；5月28日與6月3日也有瑞穗鮮乳限定活動。