歐美、大洋洲爆發猴痘疫情　台灣尚無報告病例

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疾管署指出，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。
疾管署進一步指出，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時，將研議強化相關防疫措施。
症狀類似天花 傳染力及嚴重度較輕微
疾管署說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。
疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53855
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