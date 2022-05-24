COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

歐美、大洋洲爆發猴痘疫情　台灣尚無報告病例

歐美、大洋洲爆發猴痘疫情　台灣尚無報告病例
歐美、大洋洲爆發猴痘疫情　台灣尚無報告病例

健康醫療網

2022-05-24 11:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】疾病管制署21日表示，近期於歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，今(2022)年5月1日迄今已累計11國新增87例確定，28例疑似病例，確定病例中以英國29例、葡萄牙及西班牙各23例為多，且不排除當地發生罕見本土傳播疫情。依據世界衛生組織(WHO)資料顯示病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

我是廣告 請繼續往下閱讀
猴痘過往多發生西非、中非　國內尚未出現病例

疾管署指出，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，迄今除剛果民主共和國、奈及利亞、中非共和國等仍持續報告病例外，包括比利時、德國、法國、義大利、瑞典、美國、加拿大及澳洲等國陸續報告1至3例病例。

疾管署進一步指出，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時，將研議強化相關防疫措施。

症狀類似天花　傳染力及嚴重度較輕微

疾管署說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53855

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

中國新增639例染疫　多地疫情仍延燒

皮膚出現紫斑、月經流不停？ 年輕女性該注意的血小板減少症

打籃球最愛跳投？　小心著地不慎十字韌帶「啵」一聲斷

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀