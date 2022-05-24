子女確診或居家隔離！勞工怎麼請假？勞動部2圖一次解答
國內本土疫情大爆發，居隔人數大增，有確診者因遲未收到衛生局開立的隔離通知書，而難以請假，勞動部針對如何向公司請假，以及相關證明如何申請進行解答，若是勞工子女確診或被匡列，該怎麼請假也將一併說明。
勞動部表示，可分為確診者以及被匡列居家隔離的密切接觸者，前者可請「普通傷病假」，只要向公司出示「健保快易通APP的陽性檢測結果」或是「數位新冠病毒健康證明的陽性檢測結果」即可；被匡列居家隔離者，期間可以請「防疫隔離假」、自主防疫期間則可請病假、特休及事假。另小孩自主防疫期間，勞工可請「家庭照顧假」、「防疫照顧假」，並出示「確診者的健保快易通APP-陽性檢測結果」、「確診者的數位新冠病毒健康證明-陽性檢測結果」作為請假證明。
勞動部也強調，陽性檢測結果如果已經可以證明勞工請假理由及日數，雇主不必一定要請勞工提供隔離通知或證明，若勞工沒有及時收到隔離通知書，可以在請假結束後的30日內提出。由於衛生主管機關處理舊案需時，今日前尚未收到隔離通知書者，可於明日起算30日內提供給雇主。
另外，若是勞工的子女確診或被匡列，因疫情需照顧子女而有請假需求家長，則分為親自照顧確診子女的家長(未確診)以及家長未親自照顧確診子女，但被匡列居家隔離者，並依據是否打滿3劑疫苗有不同方案。若因子女同學確診，需親自照顧之家長，可請「防疫照顧假」，未強制雇主給薪。
因此，需照顧居隔子女家長前3日「居家隔離」，可請「防疫隔離假」、後4日「自主防疫」，可請「防疫照顧假」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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