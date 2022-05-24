「清華音樂人」Podcast開播　古典、嘻哈、AI無所不聊

我是廣告 請繼續往下閱讀
「古典音樂與當代」系列由鋼琴家許崴、小提琴家許詠傑共同主持。許崴畢業自清華生科院學士班，擁有醫學科學與電機工程雙專長，畢業後赴英國皇家音樂學院深造，取得鋼琴演奏碩士，他經營的YouTube頻道《音樂家的無聊人生》深受矚目，部分影片超過百萬的觀看次數；許詠傑15歲即負笈莫斯科柴可夫斯基音樂院學習小提琴，獲獎無數，目前執教清華音樂系，兩人的主持在空中擦出精彩火花。
「當代音樂與社會」系列則由清華人類所助理教授林浩立與通識中心和社會所合聘教師鄭志鵬共同主持。林浩立是饒舌樂團「參劈」的團員「林老師」，曾開設台灣大專院校第一個關於嘻哈音樂文化的課程「嘻哈學」；鄭志鵬是「台灣音樂書寫團隊」成員，在清華開設的「搖滾樂與社會」課程深受學生喜愛。
清大指出，在最新一集上線的節目中，許崴與許詠傑訪問了將大禮堂改建為君山音樂廳的清華前校長賀陳弘，他受到父兄的影響，從小就愛音樂，並在45歲拜師學習大提琴，在擔任校長期間，便想在清大裡建設專業的音樂廳，並找到設計高雄衛武營的建築師羅興華，及清華校友、享譽全球的建築聲學大師徐亞英，加上衛武營團隊，終於讓葡萄園式座席設計、擁有完美殘響的君山音樂廳成為可能。
許崴表示，Podcast比YouTube更適合深入探討音樂議題並產生激盪，像有一集他就與搭檔許詠傑花了半小時談AI如何讓貝多芬死而復生創作出《第十號交響曲》，及AI創作的音樂是否真有價值。
林浩立則希望從人文社會的角度切入談流行音樂，如流行音樂與社會運動、文化認同的關係，也深入探討校園裡的學生音樂社團與創作者、新竹的在地客家流行樂等。
清大指出，在陸續上線的「清華音樂人」Podcast中，清華電機系教授劉奕汶將解碼AI音樂技術的秘密；身兼音樂評論、藝文工作者與廣藝基金會執行長的清華核工系校友楊忠衡，專注音樂治療的生科系校友林昱慈，黑手那卡西的主唱、通識中心授課教師陳柏偉等，將分享音樂為他們生命帶來的啟發。「清華音樂人」podcast在手機應用程式SoundOn上線，也可以從 Apple Podcast、Firstory、KKBOX、Spotify、Google Podcast等平台收聽。