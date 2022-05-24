高虹安示範操作郭董版家用PCR機 爆料鴻海防疫措施
新冠肺炎本土疫情不斷延燒，立院也接連傳出立委、立院職員與國會助理確診，截至今（24）日累計已有18位立委確診。立委高嘉瑜日前確診後實測鴻海集團創辦人郭台銘投資生產的家用PCR機，直呼「希望能快上市」。「郭家軍」的民眾黨立委高虹安今（24）日實際操作郭董版PCR機，她表示，很多委員都來詢問家用PCR機哪邊能夠買到。
高虹安表示，立院許多委員、公務車司機與助理紛傳確診，現在是立院會期最後審法案的期間，大家都人人自危，在郭董的家用PCR機通過EUA（緊急授權）後，很多委員向她詢問購買資訊，擺一台機器在家中或工作場合，民眾可以省去實驗室或醫院大排長龍作PCR的時間。
高虹安說，台北市長柯文哲與高嘉瑜都在同一天確診，他們透過這台PCR機器檢驗後發現Ct值跟醫院檢驗相去不遠，經他們使用後詢問度大增。至於何時能夠上市，高虹安表示，因為上週五才通過EUA，已有滿多委員向她詢問，價格包括機器與試劑兩個部分，何時能上市她並不清楚。
高虹安透露，這台機器可以跟手機連線進行系統更新，且後台可以看到紀錄，所以不能躲避不篩檢。她更爆料，郭台銘和主管開會前一天都要檢測，必須要拿出「綠色通行證」，代表沒有確診才能一起開會。
※【NOWnews 今日新聞
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