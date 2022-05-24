夾娃娃機店3月全國首破1萬店！疫情谷底翻身靠「1原因」
疫情海嘯衝擊，各行各業都面臨到極大的壓力，不過夾娃娃機店卻異軍突起，反而逆勢擴展成長！根據財政部統計，全台今年3月共計有10047間夾娃娃機店，首度突破1萬店的水準，更創下歷史新高紀錄。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，這波疫情重創沿街店面商機，不過在店面空置降租後，反而吸引夾娃娃業的場主進駐，使得夾娃娃機店在這波景氣寒冬逆勢崛起。
若從官方的統計資料來看，去年夾娃娃機開店風潮高峰落在4月，全國共計有9727店，店數規模接近前2大超商的店數；不過隨疫情升溫、三級警戒狀態持續下，不少夾娃娃店經營不下去，店數一度跌破9千家，尤其台北市西門町更成為夾娃娃機店的關店災區。不過從去年9月之後，夾娃娃機店又出現一波開店潮，到了今年3月全國的夾娃娃機店已經超過萬店。
財政部統計資料顯示，今年3月為止夾娃娃機台最多的是在新北市1556店，台中市有1442店，但台中較一年前呈現衰退，桃園市1287店，則是維持在高檔水準，台南市與高雄市都超過一千店，全台3月總計共有1萬47店，店數創下歷史新高。
曾敬德表示，夾娃娃機店店數不減反增跌破市場眼鏡，不過實務上會發現許多沿街店面生意蕭條，店面空置也讓房東想辦法找租客填補，腦筋動得快的場主就逢低進場，趁租金打折租下熱門店面，再分租機台給台主，這波沿街店面的蕭條，反而讓夾娃娃機店逆勢增加。
曾敬德表示，夾娃娃產業歷經一波洗牌，許多經營者會發現雖然利潤不如以前可觀，但只要店面租金可以順利議價承租，還是可以有穩定的利潤，最主要是這波沿街店面實在太慘，夾娃娃機店才有機會取而代之，以日本經驗來看，年輕人追求流行文化的商圈之中，還是有夾娃娃機發展的契機，但不管是場主或台主，都要有新的經營手法與差異化的商品，則夾娃娃這個銅板產業，並不會像蛋塔效應一樣快速消退。