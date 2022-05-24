常常皮膚癢竟是「身體發霉」？醫指好不了４關鍵，６招防範！

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曾奕騰醫師表示，常常皮膚癢的原因繁多，當中就包括受氣候潮濕、黴菌感染影響，使得「身體發霉」，像是民眾較熟悉的香港腳，就是其中一種，醫學稱足癬，也常會合併俗稱灰指甲的甲癬。另外其他身體部位也可能出現感染，例如出現於胯下、股溝的股癬，於身體軀幹、四肢出現的體癬，頭皮、頭髮的頭癬等。而皮膚皺褶處除了皮癬菌感染以外，也可能會有念珠菌感染的情況。除此之外，民眾並不陌生的汗斑，其致病原馬拉色菌屬，也就是舊稱的皮屑芽孢菌，不過廣義而言也是一種黴菌所造成的感染疾病。
身體發霉、黴菌感染，不只發癢影響生活品質。
曾奕騰醫師指出，人體受到黴菌感染，常見會出現皮膚發癢難耐，不過也會視患者的感染嚴重程度、急慢性期、病人免疫反應而有所不同，情況嚴重影響也不僅如此。通常感染程度較嚴重、急性期、免疫反應強的族群，發癢的感受、難耐就會較為明顯，以香港腳為例，就有不少患者出現的不只皮膚癢，甚至皮膚龜裂、滲血等，或更嚴重的引起細菌感染、蜂窩性組織炎，當中所需要注意的也包括因為不適不當的抓癢、搓腳使得病情惡化。
黴菌感染好不了４關鍵，醫指常見方法多無治療效果。
面對黴菌感染，民眾大多自行處理，常見如沖熱水、擦小護士、自行買成藥等等，但沖熱水不僅無助殺菌，反而容易額外增加不必要的燙傷，而小護士則對黴菌感染沒用，自行買成藥常見僅達部分效果但無法治癒，許多民眾黴菌感染遲遲好不了，不外乎就是這幾個原因。另外也包括未改善患部及環境，個人習慣依舊不佳等。例如放任潮濕環境不管；有人會覺得穿濕的鞋子無所謂；香港腳正接受治療，卻又繼續穿著有黴菌的鞋子，這樣自然也難好。
醫師建議，民眾若出現黴菌感染，應盡早就醫檢查，尋求醫師協助，多數使用外用抗黴菌藥物就可以有效治療，療程視病況而定，通常約2-4周就會康復。若是較為嚴重、免疫功能不佳的族群，則可能以口服抗黴菌藥治療，一般約2-4周，但療程仍須依據病情進展調整。
治療難易度也會因部位有所不同，若為甲癬或頭癬等，往往相較不易治療，視情況療程約數月或是更久，輕者以外用抗黴菌藥物即可，不過兩者大多皆會需要外用及口服抗黴菌藥物合併治療。而極度嚴重者，則會考慮使用指甲研磨或手術治療。提醒民眾，即便較嚴重的病況以正規治療也會需要一段療程，但換言之以一般自行處理的方式更不容易好轉，因此若受感染還是應盡早請醫師協助為佳，以利早日康復。
保持清潔乾爽、個人衛生，６招防黴菌感染釀皮膚癢！
防範黴菌感染的侵擾，曾奕騰醫師建議，平時也應注意清潔乾爽、個人衛生。除了發現感染應盡早就醫外，原本正在使用的物品也應妥善清潔。容易出汗者貼身衣物可穿著純棉，濕了就更換。運動者也建議穿純棉的三角褲，如此可作為身體部位的防範。而肥胖者則建議減重，並留意皮膚皺摺處濕悶。
足部防範，可穿著毛巾底的襪子或五趾襪，濕了就換或半天就換。並日常準備約三雙鞋作更換，若是出門遇到雨天鞋子濕就應曬乾，隔日不可再穿。也可以準備通風且較不吸汗的拖鞋或涼鞋。
另外也提醒，若有養「有毛的寵物」，如貓、狗、兔子、天竺鼠等，發現掉毛情況或皮膚疾病也應盡早帶至獸醫檢查，以避免被寵物傳染。在注意環境及衛生、留意皮膚狀況、尋求醫師協助下，可有效降低受黴菌感染的困擾。
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