防疫表現居六都之冠　侯友宜：把防疫大小事做好

台灣民意基金會今（24）日公布六都市長的防疫表現，新北市長侯友宜以36.3%的支持度居冠，其次為台北市長柯文哲27.5%、高雄市長陳其邁26.9%、台中市長盧秀燕16.1%、桃園市長鄭文燦9.6%及台南市長黃偉哲7.2%；侯友宜強調，現在還在防疫期間，只有全力以赴，把防疫大小事做好。
針對民進黨議員將今日質詢的焦點，擺在防疫的關懷箱縮水，要求市府負起防疫的責任；侯友宜指出，一開始發放關懷箱的過程，發現最嚴重的問題，就是因為法定傳染病的通報系統，再加上PCR採檢的時間，往往關懷箱寄到確診者家裡，要拖到5天以上，甚至超過1週以上，確診者收到的時間已經慢了。
侯友宜表示，加上確診者的隔離時間縮短為1週，且不要用快篩試劑，而當時提供關懷箱的目的，最主要是提供快篩的試劑，既然不用快篩試劑的話，就適度的調整關懷箱內容；此外，調整關懷箱的內容後，還是有提供試劑，只是數量比較少，及提供一些基本的衛教，讓確診者能了解如何做好自主防疫。
※【NOWnews 今日新聞
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