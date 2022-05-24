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搶疫後出國！雄獅送30萬旅遊金　虎航798元日韓機票開賣

▲疫後出國先卡位！雄獅將送出30萬旅遊金；台灣虎航則宣布798元日韓機票開賣。（圖／雄獅旅遊提供）
▲疫後出國先卡位！雄獅將送出30萬旅遊金；台灣虎航則宣布798元日韓機票開賣。（圖／雄獅旅遊提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-24 15:27:44

雖然仍在防疫期間，但隨著世界各國逐漸鬆綁國境管制，台灣疫苗接種率也有提升，預期下半年有望開放國門，不少民眾也吐露想念出國旅遊的心情。但萬物皆漲，尤其疫後機票、交通、住宿等成本都增加，雄獅旅遊預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，推出只要在官網寫下國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包的活動，總金額高達30萬元，幫大家一圓旅遊夢。台灣虎航則宣布798元日韓機票開賣，引網友熱論「出國穩了」。

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根據《欣傳媒》2022旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9%，包含小團旅遊、客製化包團等；而目前包含韓國、泰國、新加坡，以及歐美多國在內，不只皆已宣布解除國境管制，凡是完全接種疫苗的旅客就不必隔離。而國人最愛造訪的日本也計畫於6月鬆綁國境管制，台灣則是樂觀估計在下半年開放國門，初期以有限度的開放旅遊為主。

疫情期間萬物皆漲，尤其疫後機票、交通、住宿等成本都增加，雄獅旅遊也預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，以最受國人喜愛的日本旅遊為例，沖繩、九州價格需4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；而同樣受歡迎的韓國旅遊，團費漲幅約3成，據預估首爾5日遊的團費要價約4萬元以上。

▲國人最愛前往的日本計畫於6月鬆綁國境管制。（圖／雄獅旅遊提供）
▲國人最愛前往的日本計畫於6月鬆綁國境管制。（圖／雄獅旅遊提供）
雄獅旅遊即日起於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，除了提供日、韓、歐美等國最新吃喝玩樂資訊及行程建議，更鼓勵旅客於官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下你在國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，最高10萬元旅遊金，另外還有5萬元旅遊金、1萬元旅遊金等多項大獎，總金額高達30萬元。

官方並提出「疫後出國6大新主張」，除了讓旅客掌握最新消息的行前說明會，主動設定參團人數不超過20至28人、巴士降運載6至7成外，還包括了當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明。以入住國際品牌飯店或郊區渡假村為主；且行程安排戶外及自然景點，盡量減少長時間在同一室內定點。加上雄獅日韓泰美加多國分公司備援，緊急應變資源皆能由專責人員提供即時協助，讓出遊更有保障。

▲台灣虎航推出「虎將湯」冬季航班，飛日、韓、泰單程機票未稅798元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航推出「虎將湯」冬季航班，飛日、韓、泰單程機票未稅798元起。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
另一方面，台灣虎航也宣布推出「虎將湯」的冬季航班，飛日、韓、泰單程機票未稅798元起，慶祝可望脫離798天無法自由旅遊飛行的日子。還同步上架日韓不限航點套票、及日本不限次數搭到飽的套裝限量組合，將在5/25 10:00全台開賣。

開賣消息一出，引來不少網友關切「想買」，直呼「好久沒有搶機票了」，嗨喊「好懷念出國」，雖然機票價格誘人，但消費者也關注是否有使用期限或限制條件，更有不少人注意到「護照都過期了」，引起熱論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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