搶疫後出國！雄獅送30萬旅遊金　虎航798元日韓機票開賣

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疫情期間萬物皆漲，尤其疫後機票、交通、住宿等成本都增加，雄獅旅遊也預估未來一年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，以最受國人喜愛的日本旅遊為例，沖繩、九州價格需4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；而同樣受歡迎的韓國旅遊，團費漲幅約3成，據預估首爾5日遊的團費要價約4萬元以上。
雄獅旅遊即日起於官網推出「雄獅圓你旅遊夢！」出境旅遊專區，除了提供日、韓、歐美等國最新吃喝玩樂資訊及行程建議，更鼓勵旅客於官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下你在國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，最高10萬元旅遊金，另外還有5萬元旅遊金、1萬元旅遊金等多項大獎，總金額高達30萬元。
官方並提出「疫後出國6大新主張」，除了讓旅客掌握最新消息的行前說明會，主動設定參團人數不超過20至28人、巴士降運載6至7成外，還包括了當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明。以入住國際品牌飯店或郊區渡假村為主；且行程安排戶外及自然景點，盡量減少長時間在同一室內定點。加上雄獅日韓泰美加多國分公司備援，緊急應變資源皆能由專責人員提供即時協助，讓出遊更有保障。
另一方面，台灣虎航也宣布推出「虎將湯」的冬季航班，飛日、韓、泰單程機票未稅798元起，慶祝可望脫離798天無法自由旅遊飛行的日子。還同步上架日韓不限航點套票、及日本不限次數搭到飽的套裝限量組合，將在5/25 10:00全台開賣。
開賣消息一出，引來不少網友關切「想買」，直呼「好久沒有搶機票了」，嗨喊「好懷念出國」，雖然機票價格誘人，但消費者也關注是否有使用期限或限制條件，更有不少人注意到「護照都過期了」，引起熱論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。