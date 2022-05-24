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端午必備！LINE送4組免費貼圖：廢柴、醜白兔「划龍舟」

▲LINE本周免費貼圖充滿端午節慶氛圍，其中廢柴、醜白兔包粽划龍舟的可愛模樣，萬萬不可錯過，趕緊打包回家。（圖／取自LINE）
▲LINE本周免費貼圖充滿端午節慶氛圍，其中廢柴、醜白兔包粽划龍舟的可愛模樣，萬萬不可錯過，趕緊打包回家。（圖／取自LINE）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-24 12:59:162022-05-24 13:06:59

LINE官方的「貼圖小舖」上周只釋出1款免費貼圖，讓人空虛寂寞覺得冷，不過本周釋出新款、加上未公開隱藏款，共4款免費貼圖可打包回家，大咖撐場氣勢贏一半，包括醜白兔、柴語錄包粽划龍舟，不只圖案可愛，「端午節快樂」文字也超應景，端午連假傳訊問安必備。

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近日社群熱烈轉傳一組防疫貼圖，應景的文字及搞笑圖案，讓人在疫情緊繃之下，看了也忍不住會心一笑。由麻糬爸創作的「白爛貓☆防疫篇2☆」，單組售價30元，內含40張圖案，包括：「不會是確診了吧」、「阿…進來了」、「篩陰陽」、「早日康復」、「停課」，讓人想哭又想笑，在網路上引發熱議。

▲麻糬爸創作的白爛貓防疫貼圖，近期在社群受到熱烈迴響，不過屬於付費貼圖，單組30元。（圖／取自LINE）
▲麻糬爸創作的白爛貓防疫貼圖，近期在社群受到熱烈迴響，不過屬於付費貼圖，單組30元。（圖／取自LINE）
1、HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年6月23日

▲免費貼圖「HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「HITO本舖 × 柴語錄 夏日享涼快」。（圖／取自LINE）
2、花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場（180天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年6月23日

▲免費貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「花旗銀行×醜白兔 寵粉計畫 龍粽登場」。（圖／取自LINE）
3、LINE購物直播 × 黑白工（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年6月22日

▲免費貼圖「LINE購物直播 × 黑白工」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播 × 黑白工」。（圖／取自LINE）
4、LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年6月15日
 

▲免費貼圖「LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE旅遊 × 日常的鵝言鵝語」。（圖／取自LINE）

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根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

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