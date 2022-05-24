陳文茜優雅抗癌！清酒杯放6種西藥　「治療是美美儀式」

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由於免疫系統已經同步攻擊到了肺、膀胱、腸壁，陳文茜那時一天至少要服用六種不同藥物，種類包含：血尿症、類固醇、帶狀皰疹、胃潰瘍、止痛消炎藥...
她笑說，簡直萬箭齊發。
「好幾次深夜三點胃絞痛，翻轉，腸異常蠕動。我雖吃了安眠藥，仍然痛得醒過來，趕緊坐起，全身因過度的疼痛而流滿冷汗。」深知叫救護車來不及，陳文茜還有過自己躺在地上、用盡全力灌腸的情況，疼痛才慢慢減輕。
「我向來不是對命運投降的人。」
陳文茜決定轉念，乾脆將吃藥當做清酒盛宴看待。
她跑去買了幾個日本漆器，放不同的清酒杯，清酒壼，杯子裡頭是不同的藥物，壼裡頭則是裝著胃乳，「我差不多每隔一個小時就得吃不同疾病的藥，再喝Yogurt保護胃，盡量讓自己的疾病人生，不是一團混亂，而是美美的儀式。」
即便某次發現自己吃藥順序錯誤，陳文茜依舊樂觀看待，她心想：「人這樣，要怎麼活下去？」時時刻刻被恐懼支配，最後不只身體病，心裡也生病，這並非她喜聞樂見。
之後她病況好轉，開始每週游泳至少兩次、跳古典華爾滋跳到全身流汗，對外宣稱自己是「少女」。陳文茜表示：「本來一生不運動的我，在各種不同朋友們的鼓勵及幫助下，病中把日子活得居然淋灕盡致。」
病中的陳文茜選擇「細讀生活」，發現她雖然失去了昔日的健康，但不代表她已經失去一切，「事實上美好的生活並沒有離開，它換成新的方式呈現在我的日子裡。」
當她工作太累，她也學會呼救，請同事協助分擔。不過她依然驕傲表示：「一年了，除了開刀那兩週，我沒有請假一次，但偷喝了很多可樂，才能有力氣主持完節目。」而她也持續熱衷讀書，並不時與一些年輕友人共賞他們的字畫、油畫。
如今回想病況，陳文茜發現當時的自己更有意志力，一直想盡各種方式，用歡樂沖淡苦痛。每每總是很接近死亡，最後都笑瞇瞇回家。最後，陳文茜笑道：「想對自己拍拍手」。
陳文茜目前已經64歲，歷經自己生病、愛犬離世，她早已讀懂人生苦短，要做讓自己感到快樂充實的日子，以求心靈的祥和。
她經常在臉書分享自己喜愛的名言佳句，筆者觀察到：前陣子她所分享的名家語錄，都是在講述著「平靜」的美好。
陳文茜就曾節選了人文思想家華萊士的觀點：「我們可以浪費時間，但不可以浪費生活。我們可以把時間浪費在自己喜歡的事情上，但不可以困在自己討厭的生活方式裡。」對照她抗癌的心路歷程，理念不謀而合。
她也引用作家赫塞的話，表示人們都會被欲望、激情和夢想所驅使，但最終才發現，「能夠躲開追逐和奔波、獲得靜心養性的生活，該是多麼美好。」
雖然活了大半輩子，諸多名家在晚年時都提倡「平靜生活」的美好，認為追名逐利沒有必要。但筆者的想法是，那些名家年輕時依舊也是有為夢想而努力、激情、不安過呀！
因此，哪怕平靜很美，也許還是需要過盡千帆的閱歷，才會慢慢讀透吧。
畢竟肉身凡胎，難免貪嗔痴。我們現在所能做的，就是在追逐夢想的同時（有的人是名利），能夠開始練習「找回平靜」，做自己喜歡、快樂的事情，並且在遭遇問題時學習接納躁動、練習安靜、練習轉念。
人生就是一場修行，追夢、追名、追利都沒有對錯，而是在過程中懂得修品格、轉心念，才是最重要的。畢竟這樣，才不會一碰到挫折就迷失方向，最終被慾望、貪婪等七原罪吞噬。
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