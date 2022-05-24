台灣燒肉店藏「1問題」！老饕吃過全尷尬：幾乎是每一間
台灣餐廳類型相當多元，除了近幾年興起的buffet，火鍋以及燒烤類型也是備受歡迎，成為不少學生、上班族聚餐的首選。而就有網友分享自己去吃燒肉時，吃完覺得相當空虛，讓不少老饕點破台灣燒肉店存在的「隱藏問題」，貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「剛剛吃完燒肉，走出來頓時產生一股空虛感，很久沒有吃燒肉了.....卻沒有想像中的還好吃，甜點也沒有麥當勞販售的冰炫風好吃，個人套餐加服務費$715，這樣會很盤嗎？」只見貼出的照片，桌面上除了佐料以及飯、湯以外，還有另外一盤未烤的燒肉以及一些海鮮，要價715元讓原PO吃完感到無比空虛。
貼文一出，網友紛紛回應「吃的不是燒肉，是寂寞」、「這就是單點店的普通價位啊」、「單點燒肉店就是超貴，吃到飽肉的品質又很普通」、「吃這樣我也覺得空虛，看起來就普」、「日式單點燒烤店是能便宜到哪」、「這樣就要715，乾脆去吃吃到飽」、「台灣單點燒肉走向精品化，不是只有這間有問題而已」、「同價位吃到飽送你一堆爛肉，過了一定年紀都會選擇單點店了」。
綜合網友意見，多數人發現台灣燒肉店的消費模式有隱藏規則，由於吃到飽的店家為了要壓低成本價格，因此通常肉沒辦法給得太過高級，口感上比較沒那麼好，但吃到飽還是有其客群；至於單點店則是有些人吃不飽，花了高價的金額卻覺得份量小、非常空虛等等，顯現台灣燒肉店單點以及吃到飽的餐廳有極大差別，如何選擇還是端看民眾。（編輯：張嘉哲）