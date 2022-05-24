侯友宜抱怨法傳系統塞車　民進黨團以高雄市為例反駁

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李坤城指出，許多議員接到服務案的最大宗，都是確診者收不到解隔單，市長一直抱怨中央的法傳系統卡卡，開不出解隔單，加上政策的改變所致，但高雄市用自己的簡訊系統，讓確診的市民快速回覆，5個小時就能開出解隔單；希望市府不該把責任都推給中央，「抱怨中央又在等待中央」。
衛生局長陳潤秋說，這是時間點不一樣，在中央系統還沒出來前，各縣市都有自己的系統，中央系統出來後就開始回歸中央系統；李坤城認為，如果覺得中央的系統卡卡，還是可用自己的簡訊系統，不要「抱怨中央又在等待中央」，另台中市、新竹市、桃園市、高雄市都還有關懷箱，新北市還會不會發關懷箱？
侯友宜回應，台北市也沒有了，中央政策改變，「我要配合政策改變，其他縣市也都有改變！」此外，除法傳系統塞車開不出解隔單，主要是5月8日後，改成7天解隔不需要快篩，因此關懷包給的1支快篩試劑是預做準備；至於物資的部分，只要是弱勢族群需要的，區公所都可以提供。
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