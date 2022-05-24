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侯友宜抱怨法傳系統塞車　民進黨團以高雄市為例反駁

▲民進黨新北市議會黨團呼籲市府，「市民要關懷箱，關懷箱不要縮水」。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.24）
▲民進黨新北市議會黨團呼籲市府，「市民要關懷箱，關懷箱不要縮水」。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.24）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-24 13:20:09

本土的疫情爆發導致確診人數增加，但新北市政府的關懷箱（包）竟縮水，引發民怨，今（24）日成為民進黨新北市議會黨團質詢的焦點；民進黨新北市議會黨團呼籲新北市長侯友宜，市府應增加預算採購防疫的物資，別只將責任甩鍋給中央。

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黨團總召陳啟能、副總召李倩萍、議員李坤城、賴秋媚、蘇錦雄、陳科名、林銘仁等人，今日針對關懷箱（包）縮水一事質詢侯友宜；陳啟能表示，民進黨團全力支持關懷箱（包）不縮水，也沒有砍預算，應維持關懷箱（包）豐富的內容物，希望侯團隊應與中央共同攜手合作，而非只有靠噴政治口水來防疫。

李坤城指出，許多議員接到服務案的最大宗，都是確診者收不到解隔單，市長一直抱怨中央的法傳系統卡卡，開不出解隔單，加上政策的改變所致，但高雄市用自己的簡訊系統，讓確診的市民快速回覆，5個小時就能開出解隔單；希望市府不該把責任都推給中央，「抱怨中央又在等待中央」。

衛生局長陳潤秋說，這是時間點不一樣，在中央系統還沒出來前，各縣市都有自己的系統，中央系統出來後就開始回歸中央系統；李坤城認為，如果覺得中央的系統卡卡，還是可用自己的簡訊系統，不要「抱怨中央又在等待中央」，另台中市、新竹市、桃園市、高雄市都還有關懷箱，新北市還會不會發關懷箱？

侯友宜回應，台北市也沒有了，中央政策改變，「我要配合政策改變，其他縣市也都有改變！」此外，除法傳系統塞車開不出解隔單，主要是5月8日後，改成7天解隔不需要快篩，因此關懷包給的1支快篩試劑是預做準備；至於物資的部分，只要是弱勢族群需要的，區公所都可以提供。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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