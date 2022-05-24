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109高中應屆畢業生跌破20萬人！7000人未升學也未就業

▲教育部今（24）日公布調查，109學年高中學校應屆畢業生為19.2萬人，較108學年減少5.1%，也是近5年新低。示意圖。（資料照／NOWnews攝影中心）
▲教育部今（24）日公布調查，109學年高中學校應屆畢業生為19.2萬人，較108學年減少5.1%，也是近5年新低。示意圖。（資料照／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-24 13:21:51

教育部今（24）日公布109學年高級中等學校應屆畢業生升學就業概況調查分析，受少子女化影響，109學年高中應屆畢業生為19.2萬人，較108學年減少5.1%，創5年新低，其中86.2%選擇繼續升學，9.4%畢業後即就業，也創5年新低，3.8%、約7000人未升學也未就業。

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教育部指出，109學年高中應屆畢業生為19.2萬人，受高等教育普及化影響，各學程仍以普通科畢業9萬人占47.1%為最多、專業群科占39.4%、綜合高中占4.8%、進修部占4.6%、實用技能學程占4.1%。普通科畢業生近5年占比逐年增加，計增6.8個百分點，專業群科則逐年減少，共減2.7個百分點。

在應屆畢業生流向中，教育部統計顯示，109學年應屆畢業生繼續升學有16.5萬人（86.2%），畢業後選擇就業者有1.8萬人（9.4%），未升學也未就業者有7000人（3.8%）；觀察近5學年，畢業生升學占比由105學年82.8%增至109學年86.2%，就業占比則漸減，109學年就業占比僅9.4%，創5年新低。

109 學年高級中等學校繼續升學的應屆畢業生中，仍以升讀私立大學者為大宗，共10萬人，占升學者的60.4%；升讀公立大學者計6.1萬人，占36.9%；升讀軍事院校、二專、警察校院、其他學校及赴國外（含大陸）就讀者，合計僅占2.7%。觀察近5學年應屆畢業生赴國外（含大陸）就讀人數以106學年2163人為高點，受新冠肺炎疫情影響，109學年僅1189人，占全體畢業生的0.6%，與上學年持平。

就業部分，以專業群科畢業生9000人就業，人數居各學程之冠，就業比率為12.2%，其次是進修部5000人，就業比率55%。應屆畢業生從事住宿及餐飲業者有4327人（24%），居各行業之冠，但受疫情影響，旅遊市場縮減，較上學年減少3.9個百分點，並創近5年新低；其次為「製造業」2185 人，由107學年低點10.6%增至109學年12.1%；以提供美髮及美容美體服務為主之「其他服務業」2106人位居第3，近5年占比約在11%至13%間。

而未升學未就業概況，109學年未升學未就業的原因中，以需要工作而未找到者計3000人（35.4%）最多，比率是近5年新高、增加10個百分點；補習或準備升學者降至2000人（23.4%），是近4年新。再觀察109學年各學程畢業生未升學未就業人數，專業群科及普通科分別為3629人及1646人，合計占71.7%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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