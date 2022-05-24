PLG／曾有意挑戰CBA　媽媽的一句話讓呂政儒決意留下

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跟體育班學生不同，呂政儒從小能文能武、動靜皆宜，不管是珠算、心算、作文、畫畫、跆拳道都涉略，在校課業也不差，進高中之前是升學班學生，不過，喜歡運動的呂政儒，瞞著父母利用課輔時間去練田徑，練一個月就有好成績，拿過全市跳高金牌、銀牌，是體育老師眼中不練可惜的「體育奇才」。
不過，呂政儒從小的風格是「三分鐘熱度」，一直到踏上籃球之路之前，父親勸告他「自己決定自己負責，不要又是三分鐘熱度」，這句叮嚀支撐他的籃球路可以走到現在，也造就了今天的呂政儒，從「三分鐘熱度」的「三分呂」，蛻變成以「三分球準度」聞名的「三分呂」。
年輕時三分鐘熱度 父親提點勿當「三分呂」
呂政儒坦言，國中畢業後北上到再興高中打球，練球累的程度是「比狗還不如」，第一天練球就練到徹底抽筋，靠教練接駁才能回宿舍，高中放榜後發現考上台南二中，呂政儒原本心裡很掙扎，差點又「三分鐘熱度」，但想起爸爸的一席話，呂政儒堅持下去，才有今天的「Captain Lu」。
練跳高、跳遠的呂政儒，加上擁有不錯的身高優勢，但進到再興卻不是「中流砥柱」，而是被獨具慧眼的教練許晉哲設定為鋒線球員。呂政儒上高中才開始接受正規籃球訓練，很難想像如今是「投籃教科書」的王牌射手，一開始其實被笑是「殭屍投籃」，甚至連左手上籃都不會，靠每天練投超過600顆球來彌補。
改正「殭屍投籃」 練就三分球準度聞名的「三分呂」
在再興高中打出好成績，媽媽希望呂政儒第一志願填中興大學經濟系，但呂政儒最後瞞著母親改志願表考上北科大電子系，沒想到被教練的祝賀電話「破梗」，媽媽憤而兩個多月不跟他講話，也不准他回台南。
上了大學之後，呂政儒一度要重拾課本，但唸了兩年之後發現難以對籃球忘懷，又轉學到北體，畢業後加入新浪隊，拿下SBL第二季「年度最佳新人」，隔年轉隊裕隆，一待就是16年，這一季回到南部，加盟高雄鋼鐵人。
呂政儒說，雖然台北的設備環境比較好，但他是南部人，可以回到南部打球很開心，南部有職業隊可以讓很多北漂球員可以回家鄉打球，南部有人情味、東西好吃、天氣又好，重點是對南部小孩來說離家近，這是不錯的選擇。
曾有意挑戰CBA 為了家庭不後悔決定
2013年亞錦賽，中華隊打出近年來最亮眼成績，也讓呂政儒被CBA球隊注意到，提出加盟邀約。呂政儒坦言，CBA畢竟是亞洲最高殿堂，待遇也蠻誘人，如果當時沒有要組家庭的考量，會想去闖闖看，測試自己的能耐；但他最終選擇留在台灣，是因為媽媽勸說「錢是永遠賺不完」，而他也不會後悔留在台灣。
呂政儒表示，這一季很可惜沒能打進季後賽，他希望自己能保持健康，不管是在場上提攜後進，或是在場下做好球隊溝通，協助球隊下一季打進季後賽，挑戰總冠軍，這比起拿到個人獎項還開心。
場上表現像「遊魂」 下場被學長虧像「男模」
說到「男模」的綽號，其實是個美麗的誤會，外界誤以為是因為呂政儒的外型出色，原來是呂政儒高一上場比賽時不知道在場上要做什麼，跑過來又跑過去，下場後被學長「虧」說把比賽場當成伸展台，像是走秀的模特兒一樣，從此「男模」的綽號就跟著呂政儒。