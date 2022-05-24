COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

盧秀燕喊話中央普發快篩：防疫特別預算應真正用於人民

▲台中市長盧秀燕於議會備詢時向中央喊話，希望「防疫特別預算8400億，能真正用到人民身上。」（圖／台中市政府提供，2022.05.24）
▲台中市長盧秀燕於議會備詢時向中央喊話，希望「防疫特別預算8400億，能真正用到人民身上。」（圖／台中市政府提供，2022.05.24）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-24 14:06:252022-05-24 14:07:59

快篩陽即確診將上路，台中市長盧秀燕今（24日）在議會答詢時，向中央3點喊話，要求「普發快篩劑、平價供應、補足抗病毒藥物」。盧秀燕說，購買快篩劑已對一般家庭構成負擔，抗病毒藥物不足，更在防疫最前線造成很多醫病糾紛，希望貼影片聲援非洲的蔡英文總統，「下一支貼的影片是宣佈普發快篩劑給國人」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
快篩陽即確診最快後天上路，指揮中心昨於行政院會報中指出，家用快篩試劑目前國內徵用及國外採購共3.5億劑，截至19日已到貨約1億107萬劑。

台中市議員賴義鍠質詢時指出，有太多防疫人員需要快篩劑，一般家庭若有一個人確診就不得了。他問盧秀燕「第一線人員篩劑不夠怎麼辦？」盧秀燕則回答，據她了解今天會來1.2億劑，可望解決國內篩劑不足的問題。

盧秀燕話鋒一轉，強調在防疫工作上，台中和中央是伙伴關係，不需要對立，但她要趁此機會，向中央提出3點呼籲。

盧秀燕說，她早就向中央提出，每個國民應該公平得到3到5份快篩劑。她以每人3劑分析，所需經費約70億元左右，新到貨的快篩劑扣除這6900萬劑，政府還能掌握5000萬多劑，提供醫護運用。

第二項呼籲是平價供應快篩劑，她用台語諧音形容現在快篩劑市場有如「壞的中龍眼、好的中時鐘」，強調快篩劑是國家人民生存的重要戰略物資，必須平價供應，少數人在防疫期間發國難財是不道德的。「現在一劑快篩比一個漢堡、便當還要貴，一個人一次療程至少用掉3劑，一家4口就要花至少1200元」。她說，總統蔡英文前幾天貼影片聲援非洲，「希望下一支影片是宣佈普發快篩劑給我們國人」。

第三項是抗病毒藥物要足夠。盧秀燕反映基層醫護心聲，指很多醫病糾紛由此而來。「診所、醫院可能只配發實際需求量的1/10，醫生被要求『省省的開』、病患覺得被大小眼對待，我想請問中央，抗病毒藥物準備得夠不夠？有沒有適時供給、符合症狀治療？現實狀況是不足的。」盧秀燕強調：「希望這特別預算8400億，能真正用到人民身上。」

守護孩子健康！林右昌：發放快篩劑給12～0歲孩童及孕婦

呼應時力訴求　盧秀燕籲中央普發每人3～5快篩劑

桃市府廣發快篩　幼兒園提供口水快篩友善採檢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀