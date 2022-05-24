盧秀燕喊話中央普發快篩：防疫特別預算應真正用於人民

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台中市議員賴義鍠質詢時指出，有太多防疫人員需要快篩劑，一般家庭若有一個人確診就不得了。他問盧秀燕「第一線人員篩劑不夠怎麼辦？」盧秀燕則回答，據她了解今天會來1.2億劑，可望解決國內篩劑不足的問題。
盧秀燕話鋒一轉，強調在防疫工作上，台中和中央是伙伴關係，不需要對立，但她要趁此機會，向中央提出3點呼籲。
盧秀燕說，她早就向中央提出，每個國民應該公平得到3到5份快篩劑。她以每人3劑分析，所需經費約70億元左右，新到貨的快篩劑扣除這6900萬劑，政府還能掌握5000萬多劑，提供醫護運用。
第二項呼籲是平價供應快篩劑，她用台語諧音形容現在快篩劑市場有如「壞的中龍眼、好的中時鐘」，強調快篩劑是國家人民生存的重要戰略物資，必須平價供應，少數人在防疫期間發國難財是不道德的。「現在一劑快篩比一個漢堡、便當還要貴，一個人一次療程至少用掉3劑，一家4口就要花至少1200元」。她說，總統蔡英文前幾天貼影片聲援非洲，「希望下一支影片是宣佈普發快篩劑給我們國人」。
第三項是抗病毒藥物要足夠。盧秀燕反映基層醫護心聲，指很多醫病糾紛由此而來。「診所、醫院可能只配發實際需求量的1/10，醫生被要求『省省的開』、病患覺得被大小眼對待，我想請問中央，抗病毒藥物準備得夠不夠？有沒有適時供給、符合症狀治療？現實狀況是不足的。」盧秀燕強調：「希望這特別預算8400億，能真正用到人民身上。」