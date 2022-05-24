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今日最聚焦／別執著高峰！接軌國外解封　學者提三大要件

▲學者認為，Omicron未來將走向社區流感化，沒有高峰與否問題。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲學者認為，Omicron未來將走向社區流感化，沒有高峰與否問題。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者許若茵／台北報導

2022-05-24 17:31:37

台灣本土新冠肺炎疫情持續攀升，外界都相當關注疫情高峰何時抵達。對此，台大公衛學院教授陳秀熙今（24）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時提醒，Omicron未來將走向社區流感化，沒有高峰與否問題，但若是台灣想在6、7月接軌國際解封，有三大要件必須先行準備。

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陳秀熙指出，台灣為了維持新常態生活，在防疫措施上並無如過去Alpha、Delta變異株流行時期實施三級警戒，因此感染人數就會增加，但因為多數人都有打過疫苗，多為輕症或無症狀，在未來疫苗慢慢失效後，對於自然感染的群體免疫有幫助，「因為他打過疫苗之後他的身體就會有抗體保護，只要不是有很嚴重的症狀，其實老實講，對台灣的社區反而是好」。

陳秀熙認為，Omicron未來將走向地方流行化，會依照各人採取的防疫措施與疫苗施打狀況不一流行，與感冒情況非常接近，「所以沒有所謂高峰不高峰的這個問題」，這也是台灣一定要從清零政策改變與疫情共存的思維，讓疫情進入社區流感化，才能維持新常態生活。

陳秀熙分析，現在中重症個案增加，是因為有部分民眾未打疫苗，或是因為患有慢性病，讓疫苗對於防止中重症的功能失效，大家應該關心的要是，如何讓自己感染後能不產生中重症。

陳秀熙直言，台灣現行自然感染力約5%，每20人就會有1人確診，這代表病毒準備與社區共存，首先台灣醫療一定要恢復到正常的運作體制，大型篩檢站開設都應回歸基層醫療與民眾自我監測，讓醫院急診、住院、加護病房都能順利運行，救治病況嚴重的病患，「當我們要恢復新常態生活時候，要讓醫療能量恢復正常，這個步驟觀念是第一個非常重要」。

其次，陳秀熙說明，抗病毒藥物投入有助於疫情流感化後控制中重症，且抗病毒藥必須要在黃金時間內投藥，這也是為什麼要以快篩陽性確診取代RT-PCR的最主要原因，若確診病患要等待RT-PCR結果出爐容易錯過黃金時間，演變成重症，他也提醒，用藥效率要快也要精準。

第三，陳秀熙表示，快篩要正確使用，當疫苗漸漸無法保護感染後，就要利用快篩找出高病毒量確診者，感染之後是無症狀以及輕症的低病毒量並非快篩要找的對象，若能精準使用快篩，以及建立好快篩使用完之後在家的自我康復、自我監測、自我管理與醫療之間的投藥關係，未來6、7月就有可能與國外解封接軌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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